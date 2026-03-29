◇セ・リーグ 広島2―1中日（2026年3月28日 マツダスタジアム）

広島のサンドロ・ファビアン外野手（28）が28日、中日戦（マツダ）の8回に決勝の左前適時打を放った。今春のオープン戦は打率・154と低迷。状態が心配された中、前日27日の開幕戦から2試合連続でマルチ安打を記録。チームは2連勝で22年以来、4年ぶりの開幕カード勝ち越しを決めた。

執念がバットに乗り移った。同点に追い付かれた直後の8回2死一、三塁だ。2番手・牧野の真ん中低め143キロに詰まりながらも決勝の左前適時打。勝負強い打撃で、大歓声を一身に浴びた。

「本当に大事な場面だった。凄いチャンスで、あそこは絶対に打ってやろうと思って打席に入った。点が入って良かった」

初見の新人左腕へのアプローチとして「球筋を見ながら、内角寄りのストライクゾーンは（振らずに）我慢しようと思っていた」という。コースで狙いを定めて打席に入り、ファーストストライクを仕留めた。ミスをバットで取り返した。左翼の守備では8回2死二塁で田中の左前打に猛チャージを仕掛けたが、打球を取り損ねる拙守。「最後はグラブに入らなかった。打つ時は切り替えていった」。終盤で同点に追い付かれ、悔しさをにじませたが、打撃で役割を果たした。

0―0の7回1死一塁では、右前打で先制点をお膳立てした。オープン戦では出場13試合で打率・154、1本塁打、3打点と低迷。状態が心配された中で開幕を迎えたが、前夜に続く2試合連続のマルチ安打だ。同・444と完全復調で周囲の不安を払拭した。

「オープン戦の期間は準備のためにある。開幕してからは、メンタルも絶対に切り替えないといけない。シーズンで打つことが一番大事なこと。毎打席、毎試合集中してプレーしている」

今春の第6回WBCでは母国・ドミニカ共和国の戦いに熱視線を送った。練習の合間もこまめに戦況をチェック。レイズで昨季45本塁打をマークしたカミネロ、パイレーツで活躍するクルーズとは母国のウインター・リーグでともにプレーした経験があり、親交が深いという。来日2年目のシーズンを前に“同志”から力をもらっていた。

ファビアンの活躍で、チームは22年以来、4年ぶりに開幕から2連勝を飾った。幸先のいいスタートを切ったが、戦いは始まったばかり。「これからも自分の仕事を果たしていきたい」と助っ人は気持ちを引き締めた。 （長谷川 凡記）