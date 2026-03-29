「巨人０−２阪神」（２８日、東京ドーム）

縦横無尽にダイヤモンドを駆け抜け、左翼スタンドに熱気をもたらした。阪神・中野拓夢内野手が今季初安打を皮切りに猛打賞。３安打２得点１盗塁、持ち味全開でチームの今季初勝利に貢献だ。「近本さんが（塁に）出ない時は自分が塁に出るという意識をより強く持っている。得点に絡んだことは良かった」と納得顔で汗を拭った。

初回１死でハワードから右前打。森下の打席で二盗を決め、相手の悪送球の間に三塁を陥れた。その後、先制のホームを踏んだ。三回は２ボールからの１４８キロに鋭く反応して、右前に運んだ。

１点リードの八回は先頭で左翼線二塁打。追加点の口火を切った快音には価値が宿った。「あまり（球を）『見て見て』となると差し込まれる打席が多くなる。なるべく自分から仕掛けながら、という意識で行った結果が良かった」と積極的な姿勢が奏功した。守備では初回１死、松本が放ったライナー性の打球をジャンピングキャッチ。好守で高橋をもり立てた。

１９盗塁だった昨季を踏まえ、今年は盗塁にも高い意識を置く。３０盗塁で盗塁王に輝いたプロ１年目は「怖さ知らずの部分もあった」と当時の記憶をたどる。注力するのは「緊張感のある場面で走りながら、なおかつ成功率を上げる」こと。足でも攻撃にアクセントを加え、つなぎ役を担う。

「全てにおいて積極的に仕掛けながら、やっていきたい」と中野。アグレッシブなスタンスで春先の戦いを支えていく。