「良いテストになった。日本は強い」スコットランドDFが感嘆！「まさに我々が対戦すべき相手。この試合から多くを学べる」

「良いテストになった。日本は強い」スコットランドDFが感嘆！「まさに我々が対戦すべき相手。この試合から多くを学べる」