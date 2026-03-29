「良いテストになった。日本は強い」スコットランドDFが感嘆！「まさに我々が対戦すべき相手。この試合から多くを学べる」
現地３月28日に開催された国際親善試合で、森保一監督が率いる日本代表はスコットランド代表と敵地で対戦。84分に伊東純也が決勝点を挙げ、１−０で接戦を制した。
日本は20歳の後藤啓介らフレッシュな選手を先発で起用。後半から中心選手の三笘薫、堂安律、伊東純也、上田綺世らを投入した。
一方、敗れたスコットランドもチャンスを作ったが、GK鈴木彩艶の好守に遭うなどし、最後まで得点できなかった。
試合後、CBでフル出場したジャック・ヘンドリーが、英公共放送『BBC』のインタビューに対応。自分たちを下した日本について、次のように語った。
「我々にとって良いテストになった。日本は強いチームだ。ワールドカップを控えて、こうした相手と対戦するのは良いことだ。厳しい試合になると分かっていたなかで、結果は残念だった。彼らはボールを非常に上手く動かす。ワールドカップに向けて、まさに我々が対戦すべき相手だ。この試合から多くのことを学べるだろう」
サウジアラビアのアル・イテファクでプレーする30歳はそして、「あのような試合では些細な差が勝敗を分ける。僕らはもっと実力を発揮できるはずだ。取り組むべき課題や改善すべき点は多いが、上手くやっていけるだろう」と締め括った。
今夏の北中米ワールドカップに向けて、準備を進める両チーム。中２日で日本はイングランド、スコットランドはコートジボワールと相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本代表のスコットランド戦出場21選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点は決勝弾の14番と好セーブ連発の守護神
日本は20歳の後藤啓介らフレッシュな選手を先発で起用。後半から中心選手の三笘薫、堂安律、伊東純也、上田綺世らを投入した。
一方、敗れたスコットランドもチャンスを作ったが、GK鈴木彩艶の好守に遭うなどし、最後まで得点できなかった。
試合後、CBでフル出場したジャック・ヘンドリーが、英公共放送『BBC』のインタビューに対応。自分たちを下した日本について、次のように語った。
サウジアラビアのアル・イテファクでプレーする30歳はそして、「あのような試合では些細な差が勝敗を分ける。僕らはもっと実力を発揮できるはずだ。取り組むべき課題や改善すべき点は多いが、上手くやっていけるだろう」と締め括った。
今夏の北中米ワールドカップに向けて、準備を進める両チーム。中２日で日本はイングランド、スコットランドはコートジボワールと相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本代表のスコットランド戦出場21選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点は決勝弾の14番と好セーブ連発の守護神