日本代表を勝利へ導く決勝ゴールも、伊東純也は反省点を口に「1個前にもチャンスがあったので…」

交代組で早速チャンス😳 上田綺世のポストプレーから 裏を狙った伊東純也が一気に加速⚡️ ゴールはならずも得意の形で 相手ゴールに迫る💨💨 🇯🇵 #サッカー日本代表 国際親善試合 ⚔️日本 v スコットランド 🔗 https://t.co/FZMOCm6Ndn pic.twitter.com/SVuyesfFoG

⚡️⚡️ついについにこじ開ける⚡️⚡️



中村敬斗の展開からCBの鈴木淳之介が

アンダーラップで駆け上がり

塩貝健斗が落としたボールを

最後は #伊東純也 がネットに突き刺す‼️



🇯🇵 #サッカー日本代表 国際親善試合

⚔️日本 v スコットランド

🔗https://t.co/FZMOCm6Ndn pic.twitter.com/tDrZpGDByF