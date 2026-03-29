「まさに卓越していた」「クオリティが輝いた」伊東純也の決勝弾に英メディアが感服！「日本代表に欠けていたものだ」
森保一監督が率いる日本代表は、現地３月28日に国際親善試合でスコットランド代表とグラスゴー（スコットランド）のハムデン・パークで対戦。１−０で勝利を収めた。
この試合で決勝ゴールを奪ったのが、62分から途中出場した伊東純也だった。84分、左サイドを上がってきた鈴木淳之介の折り返しのこぼれ球に反応。冷静に目の前の相手をかわして右足で流し込んだ。
このゴールをスコットランドメディア『Daily Record』は「クオリティが輝いた」と絶賛する。
「イトウが緊迫した局面で真の落ち着きを見せた。まさに卓越した動きでシュート体勢に入り、日本を勝利に導くゴールを決めた。こうした資質は今日の日本代表にやや欠けていたものだ」
対戦国が脱帽する一撃だった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】対戦国メディアが絶賛した伊東純也の一撃！
この試合で決勝ゴールを奪ったのが、62分から途中出場した伊東純也だった。84分、左サイドを上がってきた鈴木淳之介の折り返しのこぼれ球に反応。冷静に目の前の相手をかわして右足で流し込んだ。
このゴールをスコットランドメディア『Daily Record』は「クオリティが輝いた」と絶賛する。
「イトウが緊迫した局面で真の落ち着きを見せた。まさに卓越した動きでシュート体勢に入り、日本を勝利に導くゴールを決めた。こうした資質は今日の日本代表にやや欠けていたものだ」
対戦国が脱帽する一撃だった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】対戦国メディアが絶賛した伊東純也の一撃！