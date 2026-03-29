「まさに卓越していた」「クオリティが輝いた」伊東純也の決勝弾に英メディアが感服！「日本代表に欠けていたものだ」

「まさに卓越していた」「クオリティが輝いた」伊東純也の決勝弾に英メディアが感服！「日本代表に欠けていたものだ」