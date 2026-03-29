景勝地や震災遺構、「心の交流」も

東北地方の太平洋沿岸を結ぶ「みちのく潮風トレイル」は、東日本大震災から１５年を経た「いま」に触れる道。

生活基盤を取り戻した沿岸地域では、にぎわいの灯をともそうと、国内外の旅人向けに景勝地や催事の情報発信に余念がない。トレイルを整備する人々に共通するのは、「震災の記憶・教訓を忘れずに、東北の未来を切り拓（ひら）いてゆきたい」との思いだ。

変化に富む全行程１０００キロの魅力…宮城・名取トレイルセンター 岡海咲さん

「ハイキング中は、早寝早起きになるので、朝日をよく見るんですよ」。宮城県名取市の「みちのく潮風トレイル名取トレイルセンター」に勤める岡海咲（みさき）さん（２５）はトレイルの岩手県野田村で撮った写真を懐かしそうに眺めた。

宮城県女川町で被災したときは小学４年生だった。「沿岸を歩けるようになったんだなあ、と実感します。震災の後は町内にがれきが残っていたのでバス通学で、町を歩くという感覚がありませんでした。通る車は自衛隊かダンプが多かった」

仮設住宅で６年間暮らし、地域創生を学びに北九州市立大へ進学。東北の復興に関わりたくて、「認定ＮＰＯ法人みちのくトレイルクラブ」に就職した。トレイルの情報発信や来館者の応対をしている。

「研修では全行程１０００キロ以上を歩きました。テントを入れて１２〜１３キロを背負って、全線の累積標高で富士山１０個分を登ったので、２か月で靴裏はツルツルになりました」。苦闘の結果、ルートを知り尽くした。

「震災から１５年たって、『楽しみに来る』という人が多くなったのはいい流れです。震災伝承施設も出来ましたし、伝承碑がルート上に８８か所あって、防潮堤のすぐそばを歩きます。楽しみながらもいつの間にか震災を学べます」

トレイルの魅力を語ると、言葉が熱くなる。

「世界のトレイルを歩いている外国人も来ています。世界的にも、海を見ながら１０００キロも歩ける道は珍しいんです」

東北で誇りたいのが、「心の交流」だという。

「地元の人は、『観光地でもない所へわざわざ歩いて来てくれた』と、おにぎりをごちそうしてくれることもありました」。もともと強かった沿岸のもてなし気質には、震災を経て拍車がかかっている。

４県にわたる旅路だけに一時的に通れなくなることもある。岩手県大船渡市では山火事があった。野生動物の出没もある。

「クマは出ますか？という問い合わせが去年は多かったですね。自然が近いので、出ないとは言い切れません」。安全に歩くための情報を随時配信している。

トレイルの来訪者数は２０２３年度に延べ１２・５万人、２４年度には同１３・１万人と増え、クマ出没による歩き控えはあるが、２５年度も増えそう。峠道が好きな人、港町の風景が好きな人、岩手県の三陸鉄道が好きな人――。お気に入りポイントは様々だ。

「まだ見たことのない東北に出会える道です」。とびきりの笑みがこぼれた。（丸山謙一、注釈のない写真は永井秀典撮影）

◆みちのく潮風トレイル＝東日本大震災からの復興を支援しようと、環境省が整備した長距離自然歩道。青森県八戸市から福島県相馬市まで４県２９市町村を縦断し、全長は約１０００キロに及ぶ。コースは岩場や断層、砂浜、野山と変化に富み、リアス海岸の雄大な景色が望める。震災の爪痕や震災遺構が各地に残る。沿線にハイカー向けのトレイルセンター、ビジターセンターなどもある。

トレイルウォーク 開催概要

コースを歩くイベントとして、２０２３年から続いているのが「みちのく潮風トレイルウォーク」。環境省などの主催で、各県やメディアなどが後援し、ゆかりのある企業・団体が協賛している。開催地の市も今年から「共催」に加わる。

今年は、５月１７日に宮城県名取市、６月２１日に福島県相馬市、７月５日に青森県八戸市、９月２７日に岩手県宮古市で開かれる。それぞれ短距離、長距離の２コースが設定される。

名取会場は閖上（ゆりあげ）公民館が発着点。短距離は、かわまちてらす閖上や名取トレイルセンターを巡る約４キロ。長距離は約８キロで、短距離コースに加え、仙台空港近くの市墓地公園まで足を延ばす。

いずれの会場も、海や山河の景観を楽しめる。「語り部」から震災の様子と復興の歩みを聞けるほか、地元産品の提供・販売もある。名取会場の参加申し込み（先着順）は、４月４日（土）午前１０時から専用サイトで。

ポケモンも にぎわいに一役…会場で記念撮影会 好評

みちのく潮風トレイルウォークの会場では、「ポケモン」たちがにぎわいに一役買っている。地域の魅力発信を支援する「ポケモンローカルＡｃｔｓ」の一環で、参加者を交えた記念撮影会（定員制）が好評だ。

昨年６月の福島県相馬市の会場では、ローカルＡｃｔｓの「ふくしま応援ポケモン」ラッキーと、トレイルウォークをサポートするピカチュウが、ゴールした親子連れらと写真に納まった。

株式会社ポケモンは、同県浪江町や岩手県久慈市などにポケモンの公園遊具や、ポケモンをデザインしたマンホール「ポケふた」を寄贈している。

福島県郡山市のうすい百貨店では、４月２４日から５月６日まで、各地のお土産とのコラボ商品や活動内容を紹介する「ポケモンローカルＡｃｔｓ物産展」が開かれる。

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【主催】環境省、みちのく潮風トレイルウォーク実行委員会

【共催】開催市（名取市、相馬市、八戸市、宮古市）

【後援】観光庁、読売新聞社、報知新聞社、日本テレビ放送網ほか

【特別協賛】日本航空、ＪＴＢ

【協賛】東北電力ほか

【特別協力】株式会社ポケモン、ＪＲ東日本