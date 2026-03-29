医師や看護師が同乗して救急患者を運ぶ「ドクターヘリ」の需要が高まる反面、各地で運航休止が相次いでいる。

整備士の退職や休職で人員確保が難しくなっているためだ。

国や自治体は、患者の搬送や治療に支障を来さぬよう、対策を講じる必要がある。

ドクターヘリは、医師が薬や医療機器を携えて事故現場などに急行し、患者の初期治療をしながら病院に運ぶ。道路事情を気にせず移動でき、山間部や離島の患者を速やかに搬送できる。

２０００年代から徐々に普及が進み、現在では全都道府県に計５７機が配備されている。

だが、昨年以降、東京や大阪など１０都府県が運航を委託している学校法人「ヒラタ学園」（堺市）の人手不足のため、運航を休止するケースが目立ってきている。

多摩地域でドクターヘリを活用している東京都の場合、別の運航事業者を確保できない状態のため、４月から運航休止を余儀なくされた。大阪府や徳島県も、運航のめどが立っていない。

離島が多く、ヘリの需要が高い長崎県では、３月の運航休止日が半数を超えた。県の防災ヘリや隣県からの応援でしのいでいるが、離島の搬送には１時間前後の遅れが生じているという。

今のところ救命活動に直接支障が出たケースはないが、脳出血など一刻を争う病気の患者がいた場合、救えなくなる恐れもある。

夜間の搬送には、自衛隊ヘリが出動している地域もある。防災ヘリや自衛隊ヘリも活用しながら、救急体制の維持に努めたい。

ただ、急場しのぎの対策では根本的な解決にならない。整備士の不足は航空業界全体の問題だ。コロナ禍で航空需要が減少し、志望者が半減したことが影響しているという。待遇の改善が急務だ。

人材の計画的な確保には、国の後押しが重要となる。国土交通省は、外国人材の活用も検討しているという。機体整備の経験がある自衛隊の退職者に活躍してもらうことも一案だろう。

老朽化した機体の更新時期も迫っている。機体の購入自体が高額なのに加えて、整備士の不足を補うとなると、運営企業や自治体の負担は一段と重くなる。複数県での共同運航により負担の軽減を図ることも検討してはどうか。

ドクターヘリは、救急医療に欠かせない存在になっている。安定的な運航を維持するため、行政や救急医療の関係者、航空業界が連携し、知恵を絞ってほしい。