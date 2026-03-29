米国とイスラエルによるイラン攻撃から１か月が経過した。

停戦協議に向けた駆け引きが活発化しているが、米国とイランの主張には大きな隔たりがあり、先行きは不透明だ。

エネルギー危機が現実のものとなりつつある中、先進７か国（Ｇ７）外相会合がフランスで開かれた。国際秩序が崩壊しかねない瀬戸際で、Ｇ７の外相が事態の収束に向けて結束を保ったことは、ひとまず評価したい。

今回のイラン攻撃は国際法違反の可能性が高い。欧州には、米国と距離を置こうとする国もある。だが、半世紀にわたるＧ７の協力体制が崩れたら、世界は「力による支配」が横行する時代に後戻りしかねない。

アジアで唯一のＧ７メンバーである日本は、米欧の連携に向けてこれまで以上に役割を果たしていかなければならない。

外相会合でまとまったイラン情勢に関する共同声明では、民間人や民間施設に対する「攻撃の即時停止」を求めた。また、イランが事実上封鎖しているホルムズ海峡について、航行の自由を恒久的に回復する必要性を確認した。

ホルムズ海峡を巡っては、インド船籍のタンカー２隻が無事に通過したという。しかし、イランが航行を認める国を選別することは本来あってはならない。全面的な航行の自由の確保に向けて、Ｇ７はイランを説得すべきだ。

原油輸送の要衝であるホルムズ海峡の封鎖が長引けば、世界経済が受ける打撃は計り知れない。

イランは、エネルギーを「人質」に取る行動が自らの孤立を深める結果となっていることを自覚すべきだ。中東の他国のエネルギー施設への攻撃も許されない。

エネルギー危機はアジアにも広がっている。フィリピンは非常事態を宣言し、国民に節電を呼びかけた。タイでは一部地域でガソリンの在庫が底をついたという。

アジア経済が冷え込めば、日本にも跳ね返ってくる。日本はアジアの一員としての立場からも、Ｇ７を通じてエネルギーの安定供給が実現するよう、米国とイランの双方に働きかける必要がある。

外相会合ではまた、ロシアに侵略されるウクライナへの連帯を確認した。世界の関心は中東にあるが、Ｇ７がウクライナを支えなければ、ロシアを利するだけだ。

日本は近く、北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）が米国製兵器を購入してウクライナに供与する枠組みに参加する方針だ。防空装備などできる限りの支援を行いたい。