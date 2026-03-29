海上経由での違法薬物の摘発を強化するため、海上保安庁は新年度にサイバー捜査の専門ポストを新設する方針を固めた。

ＳＮＳでつながり違法行為を繰り返す海外の「匿名・流動型犯罪グループ（匿流（トクリュウ））」が密輸に関与しているとみられ、海保は新設する専門ポストを中心に他の捜査機関との情報交換を進めるなど、連携を強化していく。（小池和樹）

コンテナに１トン

海保によると、海上での違法薬物密輸事件は近年、１回に摘発する密輸量が増加しているという。摘発された犯行グループは、日本人だけでなく欧州や南米、東南アジアなど世界各国に広がっている。

昨年は、ベトナム人グループが海上輸送コンテナに大麻約１トンを隠した密輸事件を、関東信越厚生局麻薬取締部などとの合同捜査で摘発。２０２４年もメキシコから来た海上貨物などに隠した覚醒剤計約１トンを押収しており、初めて２年連続で海上経由の違法薬物の押収量が年間１トンを超えた。

従来は、船員による持ち込みや小型船を使って洋上で直接受け渡しを行う手口が中心で、１回の押収量は多くても１００キロ・グラム程度だったという。ところが、１６年に初めて１回の押収量が３００キロ・グラムを超えた事件を摘発すると、大型化が目立つように。昨年までの過去１０年で３００キロ・グラム超の違法薬物密輸事件の摘発件数は計１２件に上った。

ＳＮＳで勧誘

手口の巧妙化や多様化も進んでいる。清水海上保安部（静岡）などが昨年摘発した密輸事件では、犯行グループが船の乗組員らに気づかれずに海中に潜ってコカインを船底に隠す「パラサイト型」と呼ばれる、国際密売組織が使う手口が用いられたとみられる。

２４年には船から海に投下したコカインを、別のグループの船が回収する「洋上落とし込み型」事件の摘発もあった。船同士が直接接触するより摘発リスクが低いとされる手口だ。

犯行グループは、以前のように日本の暴力団が調整役となっていることはうかがえない。海外のＳＮＳで勧誘され、旅行客などとしてそれぞれ入国した外国人が互いをよく知らないまま洋上での回収役を担うケースもあったという。

空からも監視

海保はこうしたケースについて、海外の密輸組織が首謀し、事件ごとに実行犯をＳＮＳで募集して構成する匿流の犯行と分析している。闇サイト「ダークウェブ」が勧誘の場となり、匿名性が高いアプリで犯罪組織と実行役のやりとりが行われることから、サイバー空間での情報収集能力の強化が必要と判断。他の捜査機関との連携や人材育成を担う「国際サイバー捜査企画調整官（仮称）」を新年度に新設し、サイバー捜査に力を入れる方針だ。

また、海上での密輸事件摘発には空からの監視が有効といい、２４時間以上の連続飛行が可能で高性能カメラを備える海保の無人航空機「シーガーディアン」も投入して海上の警戒監視を強化していく。

瀬口良夫長官は「薬物の密輸は大口・巧妙化しており、水際対策の情勢は厳しさを増している。関係機関と緊密に連携し、厳しく取り締まる」としている。

税関押収、昨年３２１１キロ…「ゾンビたばこ」など４１キロ

財務省によると、昨年全国の税関が押収した違法薬物は前年比１５％増の約３２１１キロ・グラムに上り、過去２番目の多さだった。押収量が最も多かった違法薬物は、大麻の約１５３１キロ・グラム。約１トンの密輸事件が押収量を押し上げた。

覚醒剤は約８４０キロ・グラムと前年比で半減した。一方で、「ゾンビたばこ」と呼ばれ、手足のしびれなどの健康被害や異常行動を引き起こす恐れがある「エトミデート」などの指定薬物の押収量は約４１キロ・グラムに上った。

摘発した密輸の形態別では、航空機旅客による持ち込みが３７０件と前年比２９％増えた。インバウンド（訪日外国人客）の増加が影響している可能性がある。国際郵便を利用した密輸は前年比２２％減で４２８件。海上貨物による密輸は８件だった。