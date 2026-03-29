◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人０―２阪神（２８日・東京ドーム）

巨人は守備のミスが絡んで初回に先制を許すと、打線は阪神の先発・高橋の前に３安打完封負け。開幕連勝を逃したが、阿部慎之助監督（４７）は「形はつくれているので、そこは続けていきたい」と前を向いた。開幕投手で白星を挙げたドラフト１位ルーキー・竹丸に続き、新戦力のハワードが６回１失点と好投。ドラフト３位ルーキー・山城が先発する２９日の３戦目に、球団最長の１４年連続開幕カード勝ち越しをかけて臨む。

同点、そして逆転サヨナラを期待する大歓声が響いた。０―２の９回２死二、三塁。昨年、高橋との対戦成績が５打数５安打で、この日も５回にチーム初安打を放っていた岸田が空振り三振に倒れ、左腕に完封勝利を許した。試合後、阿部監督は「チャンスはつくったので。そこで１本出るか、だけ。形はつくれているので、そこは続けていきたい」と前を向いた。まだ開幕２戦目。すぐに切り替えた。

一つのポイントになったのは初回の守備。１死一塁、３番・森下の５球目に中野がスタートした。捕手・岸田の二塁送球はショートバウンド。ややベースカバーに入るのが遅れた二塁手・増田陸は捕球とタッチを試みて勝負したが、後逸して白球は中前に転がり、その間に中野は三塁へ進んだ。直後に森下が左犠飛。これが決勝点となった。

記録は盗塁と岸田の悪送球となったが、増田陸は「あれは自分のミスです。止められました」と糧にすると誓った。リーグ３位に終わった昨年は阪神戦８勝１７敗と負け越し、９敗が２点差以内。阿部監督は接戦に強いチームになるために目の前のワンプレーの大切さを掲げているが、改めて全員で１球の重みを再確認できた試合になった。

激しい競争を経て開幕スタメンを決めたが、２戦目のこの日は相手先発が左腕の高橋で、二塁を左の浦田から右の増田陸に入れ替えた。阿部監督は「右、左で、うまいこと併用していければ」と明言。シーズン中もチーム内競争は続く。

その中で投手陣にも好材料があった。開幕戦で球団初の開幕投手白星を挙げたドラ１ルーキー・竹丸に続き、この日はハワードが移籍初先発で６回１失点（自責０）。「我慢して投げてくれた。次につながると思う」とねぎらった。昨年苦しんだ阪神に、データの少ない新戦力の２戦連続好投は今後へのプラス要素だ。

リリーフでは育成選手から支配下登録されたルシアーノがＮＰＢ初登板し、ドラフト２位・田和もプロ初登板。ともに１回無失点でデビューを飾った。

これで１勝１敗。球団最長１４年連続開幕カード勝ち越しがかかる２９日の３戦目は、ドラフト３位ルーキー山城がプロ初登板初先発する。ミスは誰かがカバーして互いに助け合う。「新しくチームをつくる」がテーマの新生・阿部巨人はまだ未完成。成長の余地はたっぷりある。（片岡 優帆）