オリックス・九里亜蓮投手が毎回の自己最多１２奪三振で今季初登板をパ・リーグ一番乗りの完封で飾った。昨年９月２９日の楽天戦（京セラＤ）からシーズンをまたいで２試合連続のシャットアウト勝ち。０−１０と大敗した開幕戦から一夜明け、ＦＡ移籍２年目の右腕が完封返しでリベンジした。

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オリックス・九里は、現状維持を好まない。「自分がいい投手だと思ったことはない。もっとうまくなりたいし、まだまだ現役を続けたい」。キャリア最終盤で自己最速を更新した和田毅（元ソフトバンク）や、チームメートの岩崎のような姿を理想とするからだ。

移籍１年目だった昨季はインターネットを通じ、投球フォームに精通する指導者に連絡。「肘を前に出してリリースするのが、僕の悪い癖なので」と、矯正を目的としたフライキャッチボール（塁間ほどの距離で山なりの球を投げる練習）を取り入れたこともあった。「常に体の状態は変わっていく。その時のベストになることをしなければ」。広島時代の２４年から始めたアメフトボール投げは、けが予防のための新たなルーチンとなった。

「新しい取り組みが、たとえ悪い方向にいったとしても、引き出しになるので絶対にプラスの方が多い。いろんなことに挑戦したうえで、後悔しない自分を」。プロ１３年目の目標は２３０イニング。飽くなき向上心で、不可能を可能にする。（南部 俊太）