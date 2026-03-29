９回２死二、三塁、岸田行倫を空振り三振に抑えて雄たけびを上げる完封勝利の高橋遥人（カメラ・上村　尚平）

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◆ＪＥＲＡセ・リーグ　巨人０―２阪神（２８日・東京ドーム）

　普段は、おとなしく控えめな阪神・高橋遥人投手（３０）が、秘めていた感情を解き放った。２―０の９回２死二、三塁。前の打席まで通算被打率６割６分７厘（９打数６安打）の天敵・岸田を低めのツーシームで空振り三振に斬り、けたたましくほえた。「アドレナリンが出ていた。めっちゃ何か叫んじゃいました」。２１年１０月２日・中日戦（甲子園）以来、１６３８日ぶりの完封勝利。セ・リーグのシャットアウト一番乗りだ。

　公式戦では初バッテリーの伏見と息を合わせ、５回１死まで一人の走者も出さなかった。８回１死では中山の打球を左膝に受けてベンチ裏に下がったが、続投して代打・丸を一ゴロに仕留めた。プロ初完封した２１年９月２５日・巨人戦の舞台も東京Ｄ。それでも、前回２５年９月１３日は３回６失点（自責２）と苦杯をなめており「やっぱり頭の中に入っていた。それに打ち勝てたのが一番うれしい」と頬を緩めた。開幕２戦以内に巨人戦で完封した阪神投手は、１９４０年の若林忠志以来、８６年ぶり２人目だ。

　２１年１１月に左肘のクリーニング手術。その後に左肘内側側副じん帯再建術、左尺骨短縮術、左肩関節鏡視下クリーニング術、左手首プレート除去術と４年間で計５度もメスを入れてきたが、その度に不屈の精神と周囲の支えで乗り越えた。１００球以上を投げたのも５年ぶり。「本当に、みんなのおかげ。うれしいです」。大好きな糖分たっぷりのジュースを断ち、２５年オフに３〜４キロの減量にも成功。身も心もすべて、この日のマウンドに合わせてきた。

　プレートを入れていた左手首周辺の筋力は完全に戻っておらず、その部分は「伸びしろ。まだまだ良くなる」という進化の余地。開幕戦の黒星から一夜明け、快投でチームに今季初勝利をもたらした不死鳥左腕は「１年、どんな形でも投げきる。頑張ります」とフル回転の覚悟と責任を言葉にした。藤川監督も「素晴らしいピッチング」と大絶賛した男が、球団史上初のセ・リーグ連覇を目指す２０２６年のカギを握る。（中野　雄太）