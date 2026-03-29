◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人０―２阪神（２８日・東京ドーム）

普段は、おとなしく控えめな阪神・高橋遥人投手（３０）が、秘めていた感情を解き放った。２―０の９回２死二、三塁。前の打席まで通算被打率６割６分７厘（９打数６安打）の天敵・岸田を低めのツーシームで空振り三振に斬り、けたたましくほえた。「アドレナリンが出ていた。めっちゃ何か叫んじゃいました」。２１年１０月２日・中日戦（甲子園）以来、１６３８日ぶりの完封勝利。セ・リーグのシャットアウト一番乗りだ。

公式戦では初バッテリーの伏見と息を合わせ、５回１死まで一人の走者も出さなかった。８回１死では中山の打球を左膝に受けてベンチ裏に下がったが、続投して代打・丸を一ゴロに仕留めた。プロ初完封した２１年９月２５日・巨人戦の舞台も東京Ｄ。それでも、前回２５年９月１３日は３回６失点（自責２）と苦杯をなめており「やっぱり頭の中に入っていた。それに打ち勝てたのが一番うれしい」と頬を緩めた。開幕２戦以内に巨人戦で完封した阪神投手は、１９４０年の若林忠志以来、８６年ぶり２人目だ。

２１年１１月に左肘のクリーニング手術。その後に左肘内側側副じん帯再建術、左尺骨短縮術、左肩関節鏡視下クリーニング術、左手首プレート除去術と４年間で計５度もメスを入れてきたが、その度に不屈の精神と周囲の支えで乗り越えた。１００球以上を投げたのも５年ぶり。「本当に、みんなのおかげ。うれしいです」。大好きな糖分たっぷりのジュースを断ち、２５年オフに３〜４キロの減量にも成功。身も心もすべて、この日のマウンドに合わせてきた。

プレートを入れていた左手首周辺の筋力は完全に戻っておらず、その部分は「伸びしろ。まだまだ良くなる」という進化の余地。開幕戦の黒星から一夜明け、快投でチームに今季初勝利をもたらした不死鳥左腕は「１年、どんな形でも投げきる。頑張ります」とフル回転の覚悟と責任を言葉にした。藤川監督も「素晴らしいピッチング」と大絶賛した男が、球団史上初のセ・リーグ連覇を目指す２０２６年のカギを握る。（中野 雄太）