嵐の相葉雅紀（４３）がこのほど、ＭＣを務めるＮＨＫの海外紀行番組「世界で開け！ひみつのドアーズ」（４月１日スタート、水曜・後７時５７分）の取材会を都内で行った。

１３日に開幕した嵐のラストツアー「Ｗｅ ａｒｅ ＡＲＡＳＨＩ」札幌公演（１５日まで大和ハウスプレミストドーム）。１８９８日ぶりのライブステージを３公演こなし、そこから数日後の取材会だったが「お集まりくださり、ありがとうございます！」と爽やかな表情であいさつした。

レギュラーゲストの井桁弘恵（２９）、出演者の疑問に答える「水先案内人」の木村昴（３５）と、それぞれの海外旅行のコツをトークした。相葉は「僕はあんまり冒険しないタイプ。好きな国ができたら、そこばっかり行っちゃう」と告白。「あとは『Ｃａｎ Ｉ ｈａｖｅ〜？（〜をいただけますか）』で全部乗り切ってます」と“力技”を明かすと、井桁から「いけます？」とツッコミを受けた。

木村からは「３人で海外旅行したら最強かも」と提案されたが、ラストツアーに全力投球中とあって「ちょっと今はさすがに、嵐なんで、僕！」とやんわりとお断り。それでも「世界中どこでも行けるなら、ハワイがいい！（１９９９年に）嵐のデビューの地なんで特別です」と“グループ愛”全開だった。

新番組では、日本のメディアでほとんど紹介されたことのない未知の場所をスタッフが巡り、そのＶＴＲを相葉らが観賞し、各地の絶景やグルメ、日本との意外なつながりなど世界の秘密を解き明かしていく。相葉は「いろんな世界を知れることが毎週楽しみ」と声を弾ませていた。

〇…初回は「海の先住民が生きる島〜オーストラリア・メル島〜」を放送する。人気観光地のグレートバリアリーフにありながら日本のテレビ初潜入の小さな島を巡り、「首狩り族」と呼ばれた先住民が守り継ぐ伝統と絶品グルメを紹介する。相葉は「聞いたことのないような文化をたくさん知れて勉強になる。初回もビックリ」と予告した。