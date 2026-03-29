◆ＪＥＲＡセ・リーグ 広島２―１中日（２８日・マツダスタジアム）

広島が、新井監督就任４年目で初となる開幕連勝発進に成功し、カード勝ち越しを決めた。今季から新加入したターノックは、来日初先発で７回５安打無失点。８回に島内が同点を許し、来日初勝利は消えたが、内容の詰まった９４球だった。

打線は中日のドラフト２位右腕・桜井（東北福祉大）に苦戦。５回までわずか１安打と抑え込まれたが、７回に均衡を破った。７回１死満塁から坂倉が押し出し四球を選び、先制点を挙げた。同点の８回２死一、三塁ではファビアンが左前へ決勝打を放った。９回は森浦が１点リードを守り、開幕６連勝だった２２年以来の好スタートとなった。

以下は新井監督の試合後の一問一答

―決勝点を奪った８回の攻撃

「あそこも初対戦の左投手（中日の育成１位・牧野）で、いい特殊球がある中、落ち着いて塁に出るあたりはさすがだと思います。ファビアンも詰まりながらも、難しいコースだったと思いますけど、よく打ったと思います」

―平川はノーステップにしたり粘って四球

「対応力はすごくある選手なので。あとはしっかり考えて、打席の中で修正できる選手なので、楽しみですね」

―平川は守備でもビッグプレーも

「すごいですね。捕ってからの速さ、強さ、正確さ。三塁走者は岡林君ですからね。あのビッグプレーというのは、すごかったですね」

―来日初登板のターノック

「１００点満点の投球だったと思います。ヒット５本ですかね。でも、打ち取った当たりがヒットになったものも多かったので。何より無四球というところがね。期待通りのピッチングをしてくれたと思います」

―８回の失点後はスイッチしたハーンが火消し

「追いつかれても、追い越されないというところがね。本当まだ２試合ですけどね。ハーンもいい球を投げてくれていると思います」

―２９日は栗林投手が先発

「またあしたはあしたで、しっかりといい準備をして臨みたいと思います」

―ターノック投手は最終調整の反省を生かした投球だった

「来日初登板で緊張したと思うんだけど、素晴らしい投球だったと思います。ツーシームがよく動いていていいところに決まっていたと思います」

―直球ツーシーム中心で押しながら、徐々に変化球も

「そこは坂倉がいいリードをしていたと思います。１巡目と、２巡目、３巡目で的を絞らせないような（組み立て）。そこは坂倉のリードも良かったと思います」

―前日から終盤の勝負どころで四球を選べている

「あそこね。打ちたいところなのにね。フルカウントから打ちたいところをよく我慢して選んだと思います。（ほかの選手の意識も）なんとか１球１球集中して次につなげていこうとみんなが思っているんじゃないかな」

―８回は島内からハーンにすぐにスイッチした

「追いつかれたらすぐに代えるからと投手コーチには言っていた。ハーンは昨日も今日もいい球を投げていると思います」