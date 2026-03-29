「浪速のエリカ様」の異名をとった元衆院議員でタレントに転身した上西小百合（42）が日刊スポーツに襲来し、投資のすすめ？ を訴えた。

最近はSNSの投稿で見かける程度で、すっかり「あの人は今!?」状態。何をしていたのか問うと、現在はファイナンシャルプランナー（FP）2級資格を取得し、社会人時代の20代からコツコツ投資してきた、運用益で悠々自適の生活で、お金に関するアドバイスを送っているという。

政治家時代の経験や海外での経験から、上西は日本人のお金への意識の低さを感じているといい「マネーリテラシーが低い。日本人ってお金の話をしない。お金は生活に必要だし、命の次に必要なのに汚いものみたいに扱う。ちゃんとお金と投資の教育改革をしないと今のままじゃヤバい」と警鐘を鳴らした。

では、何に投資すれば良いのか。上西はNISA（少額投資非課税制度）を中心に米ドル建て債券、外貨建MMFなどで運用しているといい、「経験から言って、みんながやってるのが正しい。人気のある銘柄を選べばいい。変なことしたらアカン。株の予想ができるなんて人は詐欺師」と警鐘を鳴らした。

SNSでは、高市早苗首相の話題や国会の話題にも言及を続ける。政界復帰はないのか。上西は「当時と違って今はSNSがすごいじゃないですか。切り取られてお金儲けに使われたり、炎上させられたり。今はねぇ…」とけむに巻いた。【阪口孝志】