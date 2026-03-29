相葉雅紀、井桁弘恵＆木村昴との10日海外ロケは“お預け”？「今、嵐なので僕」 行き先はハワイの聖地巡礼
5人組グループ・嵐の相葉雅紀が17日、都内で行われたNHK総合の新海外紀行番組『世界で開け！ひみつのドアーズ』（毎週水曜 後7：57、初回は4月1日から）取材会にMCとして登壇した。
【写真】かわいい！オリジナルキャラのくじらじい
同番組は、見たこともない景色や絶品グルメ、日本との意外なつながりを解き明かす。スタジオではMCの相葉がレギュラー出演の井桁弘恵とVTRを見ながら盛り上がり、木村昴が水先案内人として出演者の素ぼくな疑問に応えながらトークをふくらませる。
会見では、井桁、木村ともし番組で海外ロケに行くならという話題に。相葉は「この番組であるかもしれない。10日間くらい…」とつぶやくと井桁と木村は「行けます…？」と声を合わせて確認。相葉は「今、はさすがに。今、嵐なので僕」と“保留”にしつつ、木村が「もしかしたらチャンスがあるかも」と含みをもたせた。
相葉が「でも2人が忙しいでしょ？」と聞き返せば井桁は「このためなら！」と快諾。しかし木村は「毎日生放送やってるものであれなんですけど…」と切り出し相葉と井桁から「ダメじゃん！」とツッコミが。木村は「早めに言っとく！でも僕らが行きたくなっちゃうくらい楽しい（番組）です！」とアピールした。
さらに、この3人で行きたい地域について相葉が「ハワイ！」と即答すると井桁は「普通に楽しもうとしてるじゃないですか」と苦笑。「知らないハワイもあるかもしれないじゃないですか！観光地じゃないところとか」と反論する相葉に、井桁は「こんなハワイもあったんだ、みたいな？でもビーチとか行かないんですよ」と指摘。相葉は「でも海パンは持ってくよ！」と食い下がって笑いを誘う。
海外旅行好きの井桁は「着眼してなかった国がこの番組に出てるので私の知識にないところに行ってみたい。教科書とかでも見たことのないような国に行きたいです」と挙げれば、木村は「テレビの力を存分に借りて南極とか？」と話は尽きない様子。それでも相葉にとってハワイは「嵐のデビューの地なので特別です」と笑顔をみせると、木村は「じゃあハワイにしましょう。聖地巡礼旅！」と決定。井桁も「思い出をめぐる」と賛成していた。
すでに収録は開始しており相葉は「この番組はネットやガイドブックに載っていない場所にディレクターさんたちが冒険に行ったVTRを観るのですが、僕はあまり冒険とかしないタイプ。好きな国ができたら、そこばかり行ってしまうので、番組で知らない世界、文化だったりを知れるので勉強になりながら楽しい番組になっています」と自信をみせていた。
【写真】かわいい！オリジナルキャラのくじらじい
同番組は、見たこともない景色や絶品グルメ、日本との意外なつながりを解き明かす。スタジオではMCの相葉がレギュラー出演の井桁弘恵とVTRを見ながら盛り上がり、木村昴が水先案内人として出演者の素ぼくな疑問に応えながらトークをふくらませる。
相葉が「でも2人が忙しいでしょ？」と聞き返せば井桁は「このためなら！」と快諾。しかし木村は「毎日生放送やってるものであれなんですけど…」と切り出し相葉と井桁から「ダメじゃん！」とツッコミが。木村は「早めに言っとく！でも僕らが行きたくなっちゃうくらい楽しい（番組）です！」とアピールした。
さらに、この3人で行きたい地域について相葉が「ハワイ！」と即答すると井桁は「普通に楽しもうとしてるじゃないですか」と苦笑。「知らないハワイもあるかもしれないじゃないですか！観光地じゃないところとか」と反論する相葉に、井桁は「こんなハワイもあったんだ、みたいな？でもビーチとか行かないんですよ」と指摘。相葉は「でも海パンは持ってくよ！」と食い下がって笑いを誘う。
海外旅行好きの井桁は「着眼してなかった国がこの番組に出てるので私の知識にないところに行ってみたい。教科書とかでも見たことのないような国に行きたいです」と挙げれば、木村は「テレビの力を存分に借りて南極とか？」と話は尽きない様子。それでも相葉にとってハワイは「嵐のデビューの地なので特別です」と笑顔をみせると、木村は「じゃあハワイにしましょう。聖地巡礼旅！」と決定。井桁も「思い出をめぐる」と賛成していた。
すでに収録は開始しており相葉は「この番組はネットやガイドブックに載っていない場所にディレクターさんたちが冒険に行ったVTRを観るのですが、僕はあまり冒険とかしないタイプ。好きな国ができたら、そこばかり行ってしまうので、番組で知らない世界、文化だったりを知れるので勉強になりながら楽しい番組になっています」と自信をみせていた。