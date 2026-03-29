◇国際親善試合 日本1―0スコットランド（2026年3月28日 グラスゴー）

英国遠征中のサッカー日本代表（FIFAランク19位）は28日（日本時間29日）、国際親善試合でスコットランド代表（同38位）に1ー0で勝利。途中出場のMF伊東純也（33＝ゲンク）が後半39分に値千金の決勝ゴール。注目のW杯イヤー初戦を制し白星発進。森保監督が就任した18年以降の欧州勢との対戦成績を通算6勝1分け（1PK負けは引き分け扱い）とした。

後半頭から途中出場したMF三笘（ブライトン）は試合後「後半結構オープンになってチャンスをたくさん作って、勝ったのは良かったですけどもう少し安定して2ー0、3ー0でいければ良かったです」とコメント。

森保監督からどんなことを要求されていたかを問われると「監督やコーチから求められているシャドーのところはある程度攻撃ではできたかなとは思います。サイドで数的有利を作ることを言われてました。ケイ（中村敬斗）が入ってから入れ替わったりして、色んなオプションが出せたかなとは思います」と話した。

次は中2日でイングランド代表との対戦が控えており「守備ももっともっとアグレッシブにいってどれだけ奪えるかというのをやりたいです。攻撃も少ないチャンスかもしれないですけど、クオリティを確かめたいなと思ってます」と意気込み。最後には爽やかな笑顔を浮かべた。