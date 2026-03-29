「スコットランドは簡単なチームじゃない」欧州の実力国を相手に殊勲の決勝弾。伊東純也が安堵「勝てたのは本当に良かった」
自らのゴールで勝利に導いた。
森保一監督が率いる日本代表は、現地３月28日に国際親善試合でスコットランド代表と敵地で対戦。１−０で競り勝った。
決勝点を決めたのは、63分に途中出場した伊東純也。背番号14は84分、左サイドからの攻撃で、塩貝健人が落としたボールに反応。トラップからすかさず右足を振り、ゴールにねじ込んだ。
試合後のフラッシュインタビューで、伊東は「ゴールは良かったですけど、１個前にチャンスがあったので、そこも決め切れていれば、もっと良かったかなと思います」と振り返る。
この日はベンチスタートで、「前半も良い入りができて、主導権を握ってプレーできていた」と戦況を見ていた。そして「後半はよりもっとスペースが開いてきたところで、うまく攻撃ができていた」とも。
日本と同じく北中米W杯に出場する欧州の実力国を相手に、勝利を収めた。「スコットランドは簡単なチームじゃないですし、難しい試合でしたけど、今日勝てたのは本当に良かった」と安堵した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】見事な連係から伊東純也が決勝弾！
森保一監督が率いる日本代表は、現地３月28日に国際親善試合でスコットランド代表と敵地で対戦。１−０で競り勝った。
決勝点を決めたのは、63分に途中出場した伊東純也。背番号14は84分、左サイドからの攻撃で、塩貝健人が落としたボールに反応。トラップからすかさず右足を振り、ゴールにねじ込んだ。
試合後のフラッシュインタビューで、伊東は「ゴールは良かったですけど、１個前にチャンスがあったので、そこも決め切れていれば、もっと良かったかなと思います」と振り返る。
この日はベンチスタートで、「前半も良い入りができて、主導権を握ってプレーできていた」と戦況を見ていた。そして「後半はよりもっとスペースが開いてきたところで、うまく攻撃ができていた」とも。
日本と同じく北中米W杯に出場する欧州の実力国を相手に、勝利を収めた。「スコットランドは簡単なチームじゃないですし、難しい試合でしたけど、今日勝てたのは本当に良かった」と安堵した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】見事な連係から伊東純也が決勝弾！