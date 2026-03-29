スコットランド戦で伊東は途中出場。84分に決勝点をマークした。 写真：金子拓弥（サッカーダイジェスト写真部／現地特派）

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　自らのゴールで勝利に導いた。

　森保一監督が率いる日本代表は、現地３月28日に国際親善試合でスコットランド代表と敵地で対戦。１−０で競り勝った。

　決勝点を決めたのは、63分に途中出場した伊東純也。背番号14は84分、左サイドからの攻撃で、塩貝健人が落としたボールに反応。トラップからすかさず右足を振り、ゴールにねじ込んだ。

　試合後のフラッシュインタビューで、伊東は「ゴールは良かったですけど、１個前にチャンスがあったので、そこも決め切れていれば、もっと良かったかなと思います」と振り返る。
 
　この日はベンチスタートで、「前半も良い入りができて、主導権を握ってプレーできていた」と戦況を見ていた。そして「後半はよりもっとスペースが開いてきたところで、うまく攻撃ができていた」とも。

　日本と同じく北中米W杯に出場する欧州の実力国を相手に、勝利を収めた。「スコットランドは簡単なチームじゃないですし、難しい試合でしたけど、今日勝てたのは本当に良かった」と安堵した。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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