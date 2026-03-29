「今日は良い自信になった」スコットランドに１−０勝利の日本。森保監督は手応え「決めきることができたのは非常に良かった」

「今日は良い自信になった」スコットランドに１−０勝利の日本。森保監督は手応え「決めきることができたのは非常に良かった」