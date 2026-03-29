「今日は良い自信になった」スコットランドに１−０勝利の日本。森保監督は手応え「決めきることができたのは非常に良かった」
森保一監督が率いる日本代表は現地３月28日、国際親善試合でスコットランド代表とグラスゴーのハムデン・パークで対戦。１−０で勝利した。
試合後のフラッシュインタビューで、森保監督は「選手を試合中に10人入れ替えながら戦ってきたなかで、しっかりと無失点に抑えて繋いで戦えて、最後は決めきることができたのは非常に良かった」と振り返った。
また、「選手たちも同じ絵を描いてくれて、交代しても流れを崩さずに戦っていけたのが良かった」とも。
堅守を誇るスコットランドに対しての勝利。指揮官は「今日は良い自信になった。ワールドカップに出場する守備の堅いチームに対して、形を変えて点を取れた」と語った。
３月シリーズの第１戦を勝利した森保ジャパン。次戦は31日にイングランド代表とロンドンのウェンブリー・スタジアムで激突する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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試合後のフラッシュインタビューで、森保監督は「選手を試合中に10人入れ替えながら戦ってきたなかで、しっかりと無失点に抑えて繋いで戦えて、最後は決めきることができたのは非常に良かった」と振り返った。
また、「選手たちも同じ絵を描いてくれて、交代しても流れを崩さずに戦っていけたのが良かった」とも。
堅守を誇るスコットランドに対しての勝利。指揮官は「今日は良い自信になった。ワールドカップに出場する守備の堅いチームに対して、形を変えて点を取れた」と語った。
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