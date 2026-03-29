◆国際親善試合 スコットランド０―１日本（２８日、スコットランド・グラスゴー）

日本はＭＦ伊東純也が決勝点を挙げ、Ｗ杯出場国のスコットランドに１―０で勝利した。サブ組中心で挑んだ前半も試合を支配し、主力選手を相次いで投入した後半に試合を決めた。

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まるで国内での親善試合かのように、日本が主導権を握って試合をコントロールした。欧州予選をストレート突破し、５大リーグでプレーする選手が多くスタメンに並んだスコットランドを相手に、堂々たるプレー。日本にとって収穫は多く、Ｗ杯メンバー２６人を決める森保監督にとっては、逆に悩みが増える９０分になったかもしれない。

これで２０１８年発足の森保ジャパンは、対欧州勢の戦績を６勝１分け（引き分けは２２年カタールＷ杯決勝トーナメント１回戦クロアチア戦。ＰＫ戦は記録上引き分け扱い）とした。これには当然、Ｗ杯でのドイツ戦、スペイン戦も含まれており、２３年に行われた敵地のドイツ戦も加わった数字。驚異の戦績と言っていいだろう。

１次リーグでＦ組に入った北中米Ｗ杯では、オランダ、チュニジア、欧州プレーオフ枠（スウェーデンｏｒポーランド）と同組となっており、欧州勢２つとの対戦が決定している。この日のスコットランド戦での結果を加えた「６勝１分け」という結果は、４年に１度の大舞台に臨むチームに自信をもたらすことになるはずだ。

次戦は３１日（日本時間４月１日）に、聖地ウェンブリーで行われるイングランド戦。ここで勝てば“欧州狩りの森保ジャパン”のデータは本物と言えるだろう。両チームともに主力組が先発することが予想される一戦で、世界一を目標に掲げるチームの真価が問われることになりそうだ。（岡島 智哉）