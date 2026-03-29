◆米大リーグ レッズ―レッドソックス（２８日、米オハイオ州シンシナティ＝グレートアメリカンボールパーク）

レッドソックスの吉田正尚外野手（３２）が２８日（日本時間２９日）、敵地でのレッズ戦の先発を外れ、開幕から２試合連続でベンチスタートとなった。

吉田は第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場し、侍ジャパンの４番として全５試合に４番で出場して、２本塁打を放つなど、１６打数６安打の打率３割７分５厘、６打点と存在感を見せていた。

地元メディアは、コーラ監督が「吉田は日曜日（２９日＝日本時間３０日の敵地・レッズ戦）に先発する。そこから５試合中３試合に先発するだろう」と語ったと報じ、今季初スタメンは、２９日（同３０日）となる見込みとなった。また、同監督は吉田が、３０日（同３１日）からの敵地・アストロズ３連戦で左翼の守備につくことに関して「大丈夫」と発言。アストロズ戦３連戦の中の少なくとも１試合は、外野守備にもつく模様だ。

右肩手術から復帰した吉田は昨季指名打者での出場がメインで、５５試合の出場のうち、外野の守備についてスタメン出場したのは５試合だけだった。ＷＢＣでも左翼の守備についた吉田。アストロズの本拠ダイキン・パークの左翼は３１５フィート（約９６メートル）で、メジャーでは、レ軍の本拠フェンウェイ・パークについで２番目に左翼距離が短い。

この状況を踏まえ、米国野球ポッドキャスト「ファウルテリトリー」に出演したローゼンタール記者は、「レッドソックスには、外野手が４人。デュラン、アンソニー、ラファエラ、彼らに休養を与えるためにＤＨを使う必要があり、吉田を多く起用する状況ではない。球団はオフに何とか（トレード）しようとしたが、うまくいかなかった。残り２年に相当額の年俸が問題なのだ。今後カサス（一塁手）が復帰すれば、更に問題は悪化する。どうなるか分からないが、ＤＦＡが起こり得る」と指摘。「吉田は、出場機会がある球団に移籍すべき。それが、本人にも球団にも有益になる」と語った。５年総額９０００万ドル（約１２３億円＝契約時のレート）という日本人野手最高額の契約が、ＤＦＡ（事実上の戦力外通告）の幕切れを迎えるという最悪のシナリオについて、「年俸金額が大きすぎた。（トレード交渉は）難航し、長期化し過ぎた。だが、いずれ決断の時がくる」と、ベテラン記者は吉田を取り巻く厳しい現実を解説した。