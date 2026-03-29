好セーブ連発で無失点勝利も謙虚…鈴木彩艶「判断の部分でまだまだ改善が必要」
[3.28 国際親善試合 日本 1-0 スコットランド グラスゴー]
多くの選手、いろいろなシステムを試した試合で勝利した日本代表だが、唯一のフル出場だったGK鈴木彩艶の安定感も光った。前半8分や後半10分には相手に決定機を作られた場面があったが、いずれもビッグセーブで防いで得点を与えなかった。
ただ個人のパフォーマンスについては「判断の部分などでまだまだ改善が必要なんですけど、結果的にゴールを割らせなかったことは大きかったと思う。改善点はあるので反省して次に向かいたい」と謙虚に振り返った鈴木。
しかしチームで掴んだ無失点勝利については、「ピンチはあったけど無失点で耐えて、最後勝利に繋げられたので、難しいゲームでしたけど、GKとしてもゼロで抑えられてよかった」「味方のシュートストップもあった。最後まで集中力を切らさなかったことはよかった」と評価した。
中2日となる31日(日本時間4月1日3時45分)には、イングランド・ロンドンにウェンブリー・スタジアムでイングランド代表と国際親善試合を行う。FIFAランキング4位の強豪との一戦に、鈴木も「アウェーゲームになりますし、より強豪になるけど、今日の反省点を生かして勝利を掴み取りたい」と気合を着れ直していた。
多くの選手、いろいろなシステムを試した試合で勝利した日本代表だが、唯一のフル出場だったGK鈴木彩艶の安定感も光った。前半8分や後半10分には相手に決定機を作られた場面があったが、いずれもビッグセーブで防いで得点を与えなかった。
ただ個人のパフォーマンスについては「判断の部分などでまだまだ改善が必要なんですけど、結果的にゴールを割らせなかったことは大きかったと思う。改善点はあるので反省して次に向かいたい」と謙虚に振り返った鈴木。
中2日となる31日(日本時間4月1日3時45分)には、イングランド・ロンドンにウェンブリー・スタジアムでイングランド代表と国際親善試合を行う。FIFAランキング4位の強豪との一戦に、鈴木も「アウェーゲームになりますし、より強豪になるけど、今日の反省点を生かして勝利を掴み取りたい」と気合を着れ直していた。