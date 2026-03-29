シャドー起用で存在感を発揮し、サイドでもゴールに絡んだ三笘薫「いろいろなオプションが出せた」
[3.28 国際親善試合 日本 1-0 スコットランド グラスゴー]
複数のチャンスメイクでシャドー起用に応えたほか、MF中村敬斗と連係して大外にも移動するなど実りのある一戦になった。得点にも絡んだMF三笘薫はフラッシュインタビューで「いろいろなオプションが出せたかなと思う」と頷いた。
ベンチスタートの三笘はハーフタイム明けから投入され、日本代表で主戦場とする左ウイングバックではなく2シャドーの一角としてプレーした。後半4分にさっそくFW後藤啓介へのスルーパスでチャンスを演出すると、同22分にMF伊東純也への絶妙なスルーパスを供給し、同25分にはゴール前に侵入して自らの決定機も迎えるなど存在感を示した。
また、後半18分に中村がピッチに入ると中村が内側に入って三笘がサイドに張る形でも攻撃を展開。迎えた同39分、中村のパスを左サイドで受けた三笘がインナーラップするDF鈴木淳之介にスルーパスを通し、伊東の決勝点に繋げた。
そうした一戦を終えて「監督、コーチから求められているシャドーの役割は攻撃ではある程度できたかなと。サイドで数的優位を作るように言われていたのでそこはできたと思う。敬斗が入ってから(ポジショニングを)入れ替わったりして、いろいろなオプションが出せたかなと思う」と三笘。ワールドカップに向けて充実の45分間になった。
その上で「勝ったのはよかったけれど、もう少し安定して2-0、3-0でいければよかった」と1点差の勝利には満足せず。次戦はウェンブリーでのイングランド代表戦となっており、「守備はもっともっとアグレッシブにいってどれだけ取れるかをやりたい。攻撃も少ないチャンスかもしれないけどクオリティを確かめたい」と意気込んだ。
複数のチャンスメイクでシャドー起用に応えたほか、MF中村敬斗と連係して大外にも移動するなど実りのある一戦になった。得点にも絡んだMF三笘薫はフラッシュインタビューで「いろいろなオプションが出せたかなと思う」と頷いた。
ベンチスタートの三笘はハーフタイム明けから投入され、日本代表で主戦場とする左ウイングバックではなく2シャドーの一角としてプレーした。後半4分にさっそくFW後藤啓介へのスルーパスでチャンスを演出すると、同22分にMF伊東純也への絶妙なスルーパスを供給し、同25分にはゴール前に侵入して自らの決定機も迎えるなど存在感を示した。
そうした一戦を終えて「監督、コーチから求められているシャドーの役割は攻撃ではある程度できたかなと。サイドで数的優位を作るように言われていたのでそこはできたと思う。敬斗が入ってから(ポジショニングを)入れ替わったりして、いろいろなオプションが出せたかなと思う」と三笘。ワールドカップに向けて充実の45分間になった。
その上で「勝ったのはよかったけれど、もう少し安定して2-0、3-0でいければよかった」と1点差の勝利には満足せず。次戦はウェンブリーでのイングランド代表戦となっており、「守備はもっともっとアグレッシブにいってどれだけ取れるかをやりたい。攻撃も少ないチャンスかもしれないけどクオリティを確かめたい」と意気込んだ。