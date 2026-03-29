終盤の超攻撃的布陣が奏功、決勝点の伊東純也「後半はよりスペースが空いて、うまく攻撃できていた」
[3.28 国際親善試合 日本 1-0 スコットランド グラスゴー]
攻撃的なシステム変更からの猛攻が実った。0-0で迎えた後半39分、日本代表はMF中村敬斗が左サイドのMF三笘薫に展開。三笘の内側を駆け上がってきたDF鈴木淳之介にパスが入ると、その折り返しをA代表デビュー戦のFW塩貝健人が落とし、MF伊東純也(ゲンク)が右足でシュート。これがGKの足に当たってコースが変わり、ゴールマウスに吸い込まれた。
「あのゴールはよかったけど、一個前にチャンスがあったので、そこを決め切れていればよかった」。試合直後のフラッシュインタビューでは喜びと同時に反省も口にした伊東。後半18分から途中出場で右ウイングバックに入ると、同22分に三笘のスルーパスから抜け出す決定機を迎えたが、シュートをGKに阻まれていた。
「スコットランドは簡単なチームじゃないし、難しい試合だったけど、勝てたのはよかった」。ハーフタイムに3選手を交代し、三笘らを投入した日本は後半18分にも4選手を交代。伊東、中村、MF堂安律、FW上田綺世という攻撃的なカードを切ると、さらに後半33分に3人を交代し、塩貝、MF鎌田大地らがピッチに入った。
システムも3-4-2-1から3-1-4-2に変更。鎌田をワンボランチに置き、上田と塩貝の2トップという攻撃的布陣に変更し、終盤の決勝点につなげた。「全体的に前半もいい入りができて、主導権を握っていたと思うし、後半はよりスペースが空いてきて、うまく攻撃できていた」と伊東。引かれた相手や主導権を握りながら1点が遠い展開でどうゴールをこじ開けていくか。長年、日本代表の課題としても指摘されてきた中で、W杯本大会につながる内容と結果になったのは間違いない。
攻撃的なシステム変更からの猛攻が実った。0-0で迎えた後半39分、日本代表はMF中村敬斗が左サイドのMF三笘薫に展開。三笘の内側を駆け上がってきたDF鈴木淳之介にパスが入ると、その折り返しをA代表デビュー戦のFW塩貝健人が落とし、MF伊東純也(ゲンク)が右足でシュート。これがGKの足に当たってコースが変わり、ゴールマウスに吸い込まれた。
「スコットランドは簡単なチームじゃないし、難しい試合だったけど、勝てたのはよかった」。ハーフタイムに3選手を交代し、三笘らを投入した日本は後半18分にも4選手を交代。伊東、中村、MF堂安律、FW上田綺世という攻撃的なカードを切ると、さらに後半33分に3人を交代し、塩貝、MF鎌田大地らがピッチに入った。
システムも3-4-2-1から3-1-4-2に変更。鎌田をワンボランチに置き、上田と塩貝の2トップという攻撃的布陣に変更し、終盤の決勝点につなげた。「全体的に前半もいい入りができて、主導権を握っていたと思うし、後半はよりスペースが空いてきて、うまく攻撃できていた」と伊東。引かれた相手や主導権を握りながら1点が遠い展開でどうゴールをこじ開けていくか。長年、日本代表の課題としても指摘されてきた中で、W杯本大会につながる内容と結果になったのは間違いない。