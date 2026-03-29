◇明治安田J1百年構想リーグ第5節 町田1−1（PK3ー1）川崎F（2026年3月28日 Gスタ）

明治安田J1百年構想リーグは町田のACLE参戦のため未消化だった東の第5節1試合が行われ、町田が川崎Fとの1―1で突入したPK戦を3―1で制した。GK谷晃生（25）が好セーブを連発し、PK戦では4本中3本をストップ。勝ち点2をもぎ取り、チームの2位浮上に貢献した。

谷の読み、セービング、駆け引きの技術が詰まったPK戦だった。まずは1本目。相手が真ん中に蹴り込んできたボールを冷静にストップ。味方キッカーへ流れを引き寄せ「真ん中に来るかなと思っていたら来たので止めることができた」とうなずいた。

PK戦で意識していることは「5本の組み立て」と言う。「最初で止められなくても、次の選手、またその次の選手へ布石を見せる」。この日は最初に真ん中へのキックを止めたことで2番目以降のキッカーは真ん中を避けるように左右へ振り分け、谷は3本目は左、4本目は右に飛んで止めた。黒田監督も「相手は真ん中へ蹴ることに恐怖心も出たと思う」と称賛。それでも守護神は「1本決められているので悔しい」とどこまでも貪欲だった。