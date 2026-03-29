豊橋競輪場のG3「開設76周年記念ちぎり賞争奪戦」が2日目を迎える。注目は12Rだ。

真杉が本領の自力戦でも強さを見せて連勝へ。金子、佐藤でマークする。河端はスピード勝負に持ち込んで見せ場。山形が追走。車券は＜2＞から＜7＞＜1＞＜9＞＜5＞BOXで。原田は先手あるのみ。青柳は冷静に立ち回ってチャンスを待つ作戦か。

＜1＞河端朋之 引いている途中でタイミングを逃した。先捲りを追ってスピードは出たけど、自分でそれを出せるかどうか。自力で。

＜2＞真杉匠 杉浦さんが全部やってくれたし強かった。刺激が入ってないので体がピリッとしない。自力。

＜3＞青柳靖起 前を見てしまったし、体調が良くなくて感じも悪い。自力で。

＜4＞田中誠 いっぱいいっぱい。青柳君の番手へ。

＜5＞佐藤和也 S取れれば一番いい展開になると思って頑張った。関東へ。

＜6＞近藤俊明 前が持って行ったので内に行ったら吸い込まれた。原田君へ。

＜7＞金子幸央 完全に落ちたと思った。何とか引っこ抜けてよかった。真杉君。

＜8＞原田亮太 谷口さんが踏まなかったのがラッキー。出てからは自分のペースで踏み上げた。自力で。

＜9＞山形一気 先捲りの古賀君をブロックすれば金子君も止まると思った。河端さんの番手へ。