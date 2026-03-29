◆サッカー国際親善試合 スコットランド０―１日本（２８日・英グラスゴー＝ハムデンパーク）

ＦＩＦＡランク１９位の日本は、敵地で同３８位のスコットランドに１―０で勝利した。

＊ ＊ ＊

Ｗ杯イヤーの最初のゴールはＭＦ伊東純也が決めた。０―０の後半３９分。ＭＦ中村敬斗が左サイドのＭＦ三笘薫につなぎ、三笘が上がってきたＤＦ鈴木淳之介にパスを送ると、鈴木淳が内へクロス。ＦＷ塩貝健人のポストプレーから、最後は伊東がワントラップからシュートを決めて均衡を破った。

このゴールで伊東は第２次森保ジャパン６得点１６アシストとなり、久保（６得点１６アシスト）に並んで得点関与数でトップタイになった。伊東は「あのゴールは良かった」としつつ、「１個前のチャンスがあったので、そこも決めきれていればもっと良かった」と、視線を上げた。

相手のスコットランドから幾度も好機を作ったが、なかなか相手の堅守を崩せず。しかし、最終的には無失点勝利を収め、Ｗ杯クラスの強度の試合を制した。伊東は「全体的に前半もいい入りが出来て、主導権を握れてプレー出来ていた。後半はよりスペースが空いてきたところで、うまく攻撃出来ていたかな」と振り返ると「スコットランドは簡単なチームじゃないですし、難しい試合だったが、今日勝てたのは良かった」とうなずいた。