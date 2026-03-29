◆サッカー国際親善試合 スコットランド０―１日本（２８日・英グラスゴー＝ハムデンパーク）

ＦＩＦＡランク１９位の日本は、敵地で同３８位のスコットランドに１―０で勝利した。０―０の後半３９分に伊東純也が決めた先制点が決勝ゴールとなった。

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これで第２次森保ジャパンは欧州勢とは３戦全勝となった。２３年９月の欧州遠征では敵地でドイツに伊東、上田、浅野、田中のゴールで４―１で完勝し、直後のベルギーで行われたトルコ戦も、伊藤敦、中村敬斗の２ゴール、伊東の得点で４―２で快勝。今回は３年ぶりの欧州勢との対戦となったが、試合を優勢に進めて最後は勝ちきる強さも見せた。

６月の北中米Ｗ杯では１次リーグ初戦でオランダ、３戦目でポーランドかスウェーデンの欧州プレーオフを勝ち抜いた国との対戦も控えており、欧州の２か国との対戦向けても弾みをつける勝利にもなる。

第１次森保ジャパンでは２１年６月のセルビア戦が欧州勢との初対戦で１―０で勝利。２２年カタールＷ杯では１次リーグでドイツ、スペインに勝利し、決勝トーナメント１回戦ではクロアチアと対戦し、１―１から突入したＰＫ戦で１―３で敗戦。記録は引き分け扱いにはなるものの、悔しい結果に終わっていた。