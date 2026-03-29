昨季限りで引退したカーショー氏が特別補佐に就任

米大リーグのドジャースは27日（日本時間28日）、本拠地ダイヤモンドバックス戦に5-4で勝利し、開幕2連勝を飾った。試合前には、昨季限りで引退したクレイトン・カーショー氏が球団の特別補佐に就任すると米記者が報道。「生涯ドジャースだ」「神よ、ありがとう」とファンを感激させている。

開幕2戦目のプレーボール約2時間半前、ドジャースファンに朗報がもたらされた。米スポーツ専門メディア「ジ・アスレチック」のドジャース番ファビアン・アルダヤ記者が自身のXを更新。「クレイトン・カーショーは正式にドジャースの特別補佐として迎え入れられた。それが今後何を意味するかは流動的だが、球団は彼との関わりを維持したいという意思を隠さなかった」と報じた。

昨年までドジャース一筋18年で223勝を挙げたレジェンド左腕。前日の開幕戦では米スポーツ専門局「NBCスポーツ」の解説者を務めていた。今後の役割は不透明ではあるが、これからもドジャースに携わっていくことが決まり、ファンからは感激の声が続出した。

「生涯ドジャースだ」

「よっしゃぁぁぁぁ！」

「GOAT（史上最高）が帰ってきた」

「あっという間だったな」

「太陽が輝き、鳥は歌う、ああなんて喜ばしい日だ」

「これは最高」

「神よ、ありがとう」

この日行われたワールドシリーズの優勝リング贈呈式でも、大トリとして登場。スタンディングオベーションを浴びながら、始球式のマウンドにも上がっていた。



（THE ANSWER編集部）