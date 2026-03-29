◆米大リーグ ブルージェイズ―アスレチックス（２８日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）

ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）が２８日（日本時間２９日）、アスレチックス戦に「４番・三塁」でスタメン出場した。

両チーム無得点の初回２死一塁で大歓声を浴びながら打席へ。カウント１―２からの４球目、左腕のスプリングスが投じた真ん中高め直球を捉えて、三遊間を破った。左前安打で２試合連続安打をマークした。一塁から三塁への進塁を狙ったゲレロがアウトになり、得点にはつながらなかったが、再び存在感を示した。

メジャー挑戦１年目の岡本は前日２７日（同２８日）の開幕戦では「７番・三塁」で先発出場。メジャー初安打を含め３打数２安打１四球の成績を残して、チームの勝利に大きく貢献していた。一夜明けたメジャー２戦目は巨人時代に慣れ親しんだ４番でプレーすることになった。

開幕戦ではサヨナラ勝ちのホームを踏んでいた主砲。「残りの試合でもいいものを出せるようにしていきたい。打線の役割はつないでいくことだと思いますし、粘り強く自分自身のバッティングをしていけたらいいなと思います」とさらなる活躍を誓っていた。岡本が新たな舞台でも輝きを放っていく。