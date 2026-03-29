◆サッカー国際親善試合 スコットランド０―１日本（２８日・英グラスゴー＝ハムデンパーク）

サッカー日本代表（ＦＩＦＡランク１９位）が、敵地でスコットランド代表（同３８位）と戦い、ＭＦ伊東純也の決勝ゴールで１―０で勝利。Ｗ杯イヤーの初戦を飾った。ＭＦ三笘薫（ブライトン）は後半から投入され、シャドーの位置でプレー。後半３９分の得点にも絡み、ゴール後はＭＦ中村敬斗とポジションを入れ替え、左ウィングバックでプレーした。決勝点は中村―三笘―鈴木淳―塩貝とつながり、最後は伊東が決めた。

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三笘は試合後、テレビインタビューで「後半結構オープンになって、チャンスをたくさんつくって勝ったのは良かったが、もう少し安定して、２―０、３―０にもっていければ良かった。でも、勝ったので良かった」と振り返った。

複数ポジションをこなし、意識したことを問われると「（森保）監督、コーチから求められているシャドーの役割は、ある程度攻撃ではできた。ある程度、サイドで数的優位をつくることは言われていたので、そこはできた」とし、「（中村）敬斗が入ってから（途中）入れ替わったりして、いろいろなオプションは出せた」とうなずいた。

３１日の次戦イングランド戦（ウェンブリー・スタジアム）に向けては「守備ももっともっとアグレッシブにいって、どれだけ（ボールを）取れるかというのもやりたい。攻撃も少ないチャンスかもしれないが、そのクオリティーを確かめたい」と見据えた。