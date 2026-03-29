「完璧な流れじゃないですか」好連係でスコットランドの牙城を崩した！ 伊東純也の決勝弾を人気解説者が称賛「良く決めた」
現地３月28日、森保一監督が率いる日本代表は国際親善試合でスコットランド代表とグラスゴーのハムデン・パークで対戦。１−０で勝利した。
前半をスコアレスで終えた日本は、後半に入って決定的なシーンをいくつか作るも、なかなかスコットランドの牙城を崩せない。
それでも84分、ついに均衡を破る。三笘薫のパスからエリア内左に侵入した鈴木淳之介がクロスを供給。これに反応した塩貝健人が落としたボールを、ゴール前に走り込んでいた伊東純也が拾い、最後は冷静に右足のシュートでネットを揺らした。
見事な連係から生まれた決勝弾。試合を中継したNHKで解説を務めた人気解説者の林陵平氏は「完璧な流れじゃないですか」と口にし、「良く決めた伊東純也」と33歳MFを称賛した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】見事な連係から伊東純也が決勝弾！
前半をスコアレスで終えた日本は、後半に入って決定的なシーンをいくつか作るも、なかなかスコットランドの牙城を崩せない。
それでも84分、ついに均衡を破る。三笘薫のパスからエリア内左に侵入した鈴木淳之介がクロスを供給。これに反応した塩貝健人が落としたボールを、ゴール前に走り込んでいた伊東純也が拾い、最後は冷静に右足のシュートでネットを揺らした。
見事な連係から生まれた決勝弾。試合を中継したNHKで解説を務めた人気解説者の林陵平氏は「完璧な流れじゃないですか」と口にし、「良く決めた伊東純也」と33歳MFを称賛した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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