「実力差を感じさせられた」敵地でスコットランド撃破の森保Ｊがみせつけた“総合力”に英メディアも脱帽！「試合の大半で日本が主導権を握った」
現地３月28日、日本代表はスコットランド・グラスゴーのハムデン・パークでスコットランド代表と対戦し、１−０の勝利を飾った。ハイインテンシティーの攻防戦は０−０のままハーフタイムを迎え、日本は後半も積極的にメンバー交代を繰り返しながら主導権を握る。そして終盤の84分、塩貝健人が落としたところを伊東純也が決めてこれが決勝点に。５万大観衆の“聖地”で見事に勝ち切った。
英紙『The Guardian』もこの一戦を速報でレポート。「スコット・マクトミネイは序盤にチャンスを得たが、シュートはGKの正面へ飛んだ。スコットランドの攻撃としてはそれくらいしか見せ場がなかった」と評し、「試合の大半で日本に主導権を握られ、実力差を感じさせられる内容だった。終盤には伊東純也のゴールが決まり、サムライブルーが順当な勝利を収めた」と続けた。
さらに「スコットランドの親善試合での不振は依然として続いている。これで直近12試合でわずか２勝、直近24試合でも４勝にとどまっている」と伝えた。
日本は現地火曜日、英国遠征の２戦目をイングランド代表とウェンブリーで戦う。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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さらに「スコットランドの親善試合での不振は依然として続いている。これで直近12試合でわずか２勝、直近24試合でも４勝にとどまっている」と伝えた。
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