お笑いトリオ「ネルソンズ」の青山フォール勝ち（40）、和田まんじゅう（40）、岸健之助（42）が28日深夜に放送されたテレビ東京「ゴッドタン」（土曜深夜2・10）に出演。結成17年目で「実は一度も売れたことがない」という切実な悩みと、その冷徹な自己分析を明かした。

今回は1年ぶりとなる名物企画「腐り芸人セラピー」が放送され、同トリオが相談者として登場。テレビの出演も多く、順調に見えるが「実は一度も売れた実感がない」と和田が切り出すと、MC陣は驚いた。

リーダーの青山は「認知はされているけれど、人気がない」と現状を分析。和田も、1月に開催した300人規模の単独ライブ（2日間公演）で、本番1カ月前の時点でチケットが100枚ずつしか売れていなかったという悲しいエピソードを披露した。

これに対し、MCの劇団ひとりが「確かに意外。ネルソンズは即完のイメージ」と驚いた。和田は「即完は一度もない。今、17年やってますけど一回もなくて」と嘆いた。さらに、おぎやはぎ・矢作兼から「定評があるじゃん。コントに」とフォローされると「コントに定評があるぶってるだけ」と自虐的に否定した。

ひとりから「自分たちで分析するに、それって理由なんだと思いますか?」と聞かれた和田は「まぁ…男臭い、ネタがワンパターン」と断言。この回答にスタジオは大爆笑し、ひとりは「それはダメだね。それは致命傷だわ」と売れない理由に納得した。

同トリオのネタを考えている青山は「そんなことない！単独だって7本やって、全部違うパターンのネタ作ってますから」と猛反論。これに和田は「場所と状況が違うだけで、笑いの取り方は1個」とぶっちゃけた。この発言には青山も聞き捨てならず「お前ふざけんな！マジで」と怒りを露わにしていた。