◆国際親善試合 スコットランド０―１日本（２９日、スコットランド・グラスゴー）

日本はＷ杯出場国のスコットランドと敵地で対戦し、ＭＦ伊東純也の決勝点で１―０の勝利を挙げた。

採点と寸評は以下の通り。

森保一監督【６・５】仕上げの迫力こそ欠いたが、サブ組でここまで出来たら上等。当落線上の選手を試しつつ、１１人交代で主力の連係向上にも着手。収穫多き９０分となった

ＧＫ鈴木彩艶【７・０】守って護って神となる。長期離脱明けで試合勘不足も懸念された中、大守護神であった。ＭＯＭ

ＤＦ瀬古歩夢【５・５】やってはいけないミスはなかったが、そこが通れば、そこに出せればがありアベレージとしてはもう一歩

ＤＦ渡辺剛【６・５】４５分のみの出場となったが、相手１トップはほとんど何もしていない。シャットアウト

ＤＦ伊藤洋輝【６・５】守備面は堅実であり、相手の急所的スペースを巧みに突く砲台としても機能

ＭＦ田中碧【６・５】シュートは惜しくもバーを叩いたが、ピッチ中央で堂々たる球さばき。クラブでの出場機会減が心配されたが、使わないクラブを疑いたくなるパフォーマンス

ＭＦ藤田譲瑠チマ【６・５】シンプルに、田中碧との相性が良かった。役割分担が整理されており、攻撃が活性

ＭＦ菅原由勢【６・０】ＤＦラインに入った時の安定感はさすが。かといって後ろ重心にもならず。３バック導入で立場を追われた形だが、このタイプのＷＢは本大会でも１枚欲しいところ

ＭＦ前田大然【５・０】主将マークを巻いて先発も、１タッチ目の精度を欠いてブレーキに。良さが全く出せなかった

ＭＦ佐野航大【６・０】数多のセットプレーはゴールに繋がらなかったが、中盤とトップの橋渡し役として機能

ＭＦ鈴木唯人【６・０】滑らかなで優美なドリブルで存在感。あの推進力は魅力的

ＦＷ後藤啓介【６・０】ある意味、この日１番のサプライズ。ポストプレーを含め、ここまでボールを引き出せるとは。味方からの信頼もつかめたはず

ＤＦ谷口彰悟【６・０】後半開始時ＩＮ。３バック中央でプレー。渡辺に引き続き、相手１トップは特に何もできず

ＤＦ鈴木淳之介【６・５】後半開始時ＩＮ。伊藤に代わって左ＣＢへ。息を潜めてからの、ここぞの攻撃参加で決勝点演出

ＭＦ三笘薫【６・５】後半開始時ＩＮ。相手ＤＦラインに穴を開けるスルーパスを連発。今後は南野不在に備え、シャドー起用が中心になっていくのかもしれない

ＭＦ堂安律【６・０】後半１８分ＩＮ。今活動のキャプテンは右のシャドーでプレー

ＭＦ中村敬斗【６・０】後半１８分ＩＮ。左ＷＢでの起用となり、決勝点の場面では暗躍の立ち位置で貢献

ＭＦ伊東純也【６・５】後半１８分ＩＮ。右ＷＢながら、ゴール前で存在感を発揮し決勝点をマーク

ＦＷ上田綺世【６・５】後半１８分ＩＮ。Ｗ杯出場国相手に、ここまでポストプレーで無双できるＦＷは過去の日本にいなかっただろう

ＤＦ橋岡大樹【６・０】後半３３分ＩＮ。ＤＦとして難しい時間での投入となったが、難なくプレー

ＭＦ鎌田大地【６・０】後半３３分ＩＮ。超攻撃的布陣のへそ部分を務め、個性豊かなアタッカー陣を操る

ＦＷ塩貝健人【６・５】後半３３分ＩＮ。おそらく狙ってないが、ゴールゴールゴールの姿勢が結果的にアシストにつながる

※平均は５・５〜６・０点。ＭＯＭはマン・オブ・ザ・マッチ