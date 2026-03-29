◇国際親善試合 日本1―0スコットランド（2026年3月28日 グラスゴー）

サッカー日本代表（FIFAランク19位）は28日（日本時間29日）、国際親善試合でスコットランド代表（同38位）と対戦し、1―0で勝利した。負傷から復帰したGK鈴木彩艶（23＝パルマ）は、昨年10月の国際親善試合ブラジル戦以来約5カ月ぶりの国際Aマッチ出場。神セーブを連発し、チームの窮地を救った。

鈴木彩は試合を振り返り、「前半を含めてピンチはあったが、無失点で進められたことが勝利につながった」と総括。自身のプレーについて「GKとしてもチームとしても無失点で終えられてよかった。判断の部分は改善する必要があるが、結果としてゴールを割らせなかったのは大きい」と大きくうなずいた。

試合は前半8分、守護神GK鈴木彩がファインセーブ。MFマクトミネイに至近距離から左足ダイレクトボレーを打たれたが、左手一本で防ぎ左ポストにも救われピンチを防いだ。

日本は前半37分、MF田中のシュートがクロスバーを叩く場面もあったが無得点で前半終了。守備陣も相手のシュートを2本のみに抑えるなど奮闘し、0ー0のまま後半へと折り返した。

後半10分には、DFロバートソンが自らボールを持ち運び、DF瀬古の股を抜くと、ペナルティエリア左からシュートを放つ。この枠内シュートを鈴木彩が横っ飛びではじき出し、再びの窮地を救った。