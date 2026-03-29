「見事なまでにひどい試合だ」「日本はBチームだろ？」森保ジャパンに０−１敗戦のスコットランド、母国ファンが憤慨「退屈なフットボール」「寝てしまいそうだった」
日本代表は３月29月、国際親善試合でスコットランド代表と敵地グラスゴーのハムデン・パークで対戦した。
鈴木唯人、佐野航大、後藤啓介らが先発した日本は、序盤からボールポゼッションで優位に立つ。田中碧のクロスバー直撃のシュートなどいくつかチャンスを作ったが得点は奪えず、スコアレスで前半を終える。
後半には三笘薫や堂安律ら主力組を投入して攻勢を強めると、84分に伊東純也がゴール。１−０で勝利した。
何度か決定機はあったものの、終始、主導権を握られて日本に敗れたスコットランドに対して、母国ファンは不満を露わにしている。
SNS上では「後ろでパスを回し続けるのか」「とてもとても悪い」「日本はBチームだろ？」「今までで最悪のゲームかもしれない」「恥ずかしい戦術」「退屈なフットボールだ」「寝てしまいそうだった」「見事なまでにひどい試合だ」といった声があがった。
日本は次戦31日にイングランドと対戦。スコットランド代表はコートジボワールと相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本代表のスコットランド戦出場21選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点は決勝弾の14番と好セーブ連発の守護神
鈴木唯人、佐野航大、後藤啓介らが先発した日本は、序盤からボールポゼッションで優位に立つ。田中碧のクロスバー直撃のシュートなどいくつかチャンスを作ったが得点は奪えず、スコアレスで前半を終える。
後半には三笘薫や堂安律ら主力組を投入して攻勢を強めると、84分に伊東純也がゴール。１−０で勝利した。
何度か決定機はあったものの、終始、主導権を握られて日本に敗れたスコットランドに対して、母国ファンは不満を露わにしている。
日本は次戦31日にイングランドと対戦。スコットランド代表はコートジボワールと相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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