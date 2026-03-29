ハロー！プロジェクトのアイドルグループ「つばきファクトリー」の豫風瑠乃（よふう・るの＝18）が、6月11日にファースト写真集「RUNO」（発行・発売オデッセー出版、販売ワニブックス）を発売することになった。

各媒体などで「ハロプロ愛」を公言している俳優の松岡茉優（31）が「どうしても撮りたい瑠乃ちゃんがある」と、現在の推しメンである豫風の写真集を自らプロデュース。

松岡のファンならではの目線で魅力を引き出しつつ、同時に自身が着てみたかった平成ファッション、カルチャーをふんだんに取り入れたという。18歳の豫風の「今」を詰め込んだ1冊。アートディレクションを吉良進太郎氏、撮影を森山将人、迫村眞氏、スタイリングを池田未来氏、ヘアメイクをPaku☆Chan氏ら各クリエイターが担当する。

また、コンサートでの場面や本人のQ＆Aなども掲載されている。

豫風はハロプロ研修生を経て21年7月につばきファクトリーに加入。愛くるしいルックスと高い歌唱力で人気を集めている。

写真集発売にあたって「私には縁のないものだと思っていたので、お話をいただいた時はすごくびっくりしたしすごくうれしかったのと同時に、『今の自分で残していいのかな』と少しだけ迷いもありました。

でも、松岡茉優さんが直接お話をしに来てくださり、『瑠乃ちゃんの、物語のある表現が好き』『瑠乃ちゃんのやりたいことをたくさんやってほしい』と言ってくださった時の、まっすぐですごくキラキラした瞳が本当にうれしくて、やってみたいと心から思いました！」。

松岡は「私には確信がありました。豫風さんには、平成が似合うはず！なぜならば、彼女のパワフルな歌声はどこか平成の歌姫たちを思い出させ、彼女の切なく甘いパフォーマンスは少女時代に憧れた漫画の中のアイドルのようだったから。シャッターが切られた時、その思いは確信に変わりました」と熱量たっぷりにコメントしている。