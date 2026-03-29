お笑いコンビ「平成ノブシコブシ」の徳井健太（45）が28日深夜に放送されたテレビ東京「ゴッドタン」（土曜深夜2・10）に出演。45歳にして「人生でやり残していたこと」を明かし、スタジオの爆笑を誘った。

今回は1年ぶりとなる名物企画「腐り芸人セラピー」が放送され、徳井は“腐り芸人三銃士”の一人として登場。MCのおぎやはぎ・矢作兼は、独特な雰囲気を醸し出す徳井の近影を見て「マルチセミナー始めたろ」と、うさん臭さを感じ取った。

劇団ひとりも「腐り方が独特なんですよ」と同調しつつ、「ちょっと後ろを見せてください」とリクエスト。徳井は後ろを向き、後頭部まで届くほど長く伸びた髪について「これ前髪なんですよ」と伸びた髪の毛について説明した。

ひとりは「何?どういうこと?目的教えて」と伸ばしている理由を尋ねた。徳井は「バンドで『BALZAC』っていうのがいて。前髪だけが長いバンドがいた。僕が高校の時に」とし「だんだん…45歳になったんですけど、やり残したこと何かなって考えた時に『BALZAC』の髪形だと思って」と、2年半も伸ばし続けていると明かした。

これにMC陣たちが爆笑。その後もトークが続いていると、「次行って!」というカンペのイラストが映し出された。ひとりは「もうこの話ダメ?佐久間（宣行）さんからNG出ました。この話」と伝え、矢作も「全く興味ないみたい」と察してスタジオは爆笑に包まれた。