◇国際親善試合 日本1―0スコットランド（2026年3月28日 グラスゴー）

サッカー日本代表（FIFAランク19位）は28日（日本時間29日）、国際親善試合でスコットランド代表（同38位）を1ー0で下した。途中出場のMF伊東純也（33＝ゲンク）が後半39分に値千金の決勝ゴール。注目のW杯イヤー初戦を制し白星を飾った。

森保一監督は試合を総括し「無失点に抑えて、最後決めきることができた。選手達が同じ絵を描いて、交代しても流れを止めることはなかった」と評価した。

試合は前半8分、守護神GK鈴木彩がファインセーブ。MFマクトミネイに至近距離から左足ダイレクトボレーを打たれたが、左手一本で防ぎ左ポストにも救われピンチを脱した。

日本はMF田中のシュートがクロスバーを叩くなど徐々にチャンスを作っていくと同42分、ハイプレスからボールを奪ってFW前田が前線へダイレクトパス。ボールを受けたMF鈴木唯がエリア内で右足シュートを放つも相手GKの正面をついてしまい得点ならず。前半を0ー0で終えた。

後半頭から森保監督が動き一気に3枚替え。DF伊藤洋、MF佐野航、DF渡辺に代わってMF三笘、DF谷口、DF鈴木淳が投入された。

後半10分、中盤のボールロストから一気に攻め込まれDFロバートソンに左足で強烈なシュートを浴びたが、ここでもGK鈴木彩がファインセーブ。左手を懸命に伸ばして弾き、またもチームの危機を救った。

そして同17分にも大量4枚替え。MF中村、MF堂安、MF伊東、FW上田が主力を続々と投入。すると3分後にはMF三笘に右CKからチャンスが訪れ、右足でミドルシュートを放ったが惜しくもボールはポストの右へと外れた。

そして同39分、MF伊東がこぼれ球を丁寧に流し込み、待望の先制ゴール。敵地で競り勝ちW杯イヤー初戦を白星で飾った。

試合終盤にはFW上田と初招集のFW塩貝が2トップを形成。新たなオプションを試しながらの白星に、指揮官は「最後形を変えて、そして点が取れたというのは自信になると思います」と大きくうなずいた。