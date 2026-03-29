◆サッカー国際親善試合 スコットランド０―１日本（２８日・英グラスゴー＝ハムデンパーク）

ＦＩＦＡランク１９位の日本は、敵地で同３８位のスコットランドに１―０で勝利した。

今遠征は、６月開幕の北中米Ｗ杯のメンバー発表前最後の活動となる。３１日（日本時間４月１日）のイングランド戦では主力が多く起用される見込みであることから、この試合は２０２８年ロサンゼルス五輪世代のストライカーのＦＷ後藤啓介ら、代表経験が浅い選手や当落線上の選手が多く先発。試合前時点でのスタメンの平均キャップ数は１４試合だ。他にも左太腿裏の負傷から今月復帰し、久しぶりの代表招集となったＤＦ伊藤洋輝も先発に名を連ね、ゲーム主将はＦＷ前田大然になった。

４―２―３―１の布陣を敷いたスコットランドに前半８分、決定機を作られたが、日本の守護神が防いだ。ＭＦマッギンが右クロスを送ると、中に入ってきたトップ下のＭＦマクトミネイがフリーでシュート。近距離でのシュートにもかかわらず、ＧＫ鈴木彩艶が好セーブを見せて、ピンチをしのいだ。

日本は序盤からハイプレスを仕掛け、積極的に相手ゴールに迫っていったが、前半は得点なし。前半３８分には崩しから最後はＭＦ田中碧がシュートを放つ好機を作ったが、バーに直撃。同４２分にはショートカウンターからＭＦ鈴木唯人が右足を振り抜いたが、相手ＧＫの正面に飛んだ。

この試合では交代枠が１１人使えるため、森保一監督はハーフタイム後からＭＦ三笘薫、ＤＦ鈴木淳之介、ＤＦ谷口彰悟の３人を投入。三笘は左ウィングバックではなく、シャドーの位置に入った。同１７分からはＦＷ上田綺世、ＭＦ堂安律、ＭＦ中村敬斗、ＭＦ伊東純也も出場し、得点を狙った。

同３３分に初招集のＦＷ塩貝健人を投入して以降は２トップにも挑んだ。すると同３９分、ついに先制点を手にする。左サイドの崩しから鈴木淳が左クロスを送ると、塩貝が落とし、伊東が右足でシュート。相手ＧＫに当たりながら、ネットの中に吸い込まれた。伊東は試合後、「ゴールは良かった。後半うまく攻撃できていた」と振り返った。