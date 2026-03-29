『アイ＝ラブ！げーみんぐ』3年半かけて昇格＆枠拡大 ＝LOVE佐々木舞香「３時はみんな起きている」
2022年10月から放送中の『アイ＝ラブ！げーみんぐ 〜〇〇さんがオンラインになりました〜』（毎週土曜 深3：40）が、4月から放送時間が移動し、毎月最終土曜の深夜3時〜3時30分に放送されることとなった。枠移動後の初回は4月25日となる。
【全身ショット】美脚スラリ！かわいらしいミニスカ衣装で登場した＝LOVE
番組では、アインシュタインのと＝LOVEの齋藤樹愛羅・佐々木舞香、さらに＝LOVEのゲストメンバーが、なつかしの名作から超大作、SNSやゲーム実況で話題のタイトルまで、さまざまなゲームをプレイし、その魅力を伝える。
収録の最後に、スタッフから「足掛け3年…4月から深夜3時40分スタートが深夜3時スタートに、しかも（20分から）30分番組になります！」と発表された5人（レギュラー出演者の4人＋ゲスト出演の＝LOVE大場花菜）は、大喜び。スポーツ中継などがある際には、4時を過ぎてから番組がスタートすることも多々あった番組だけあって、アインシュタイン河井は、「そんな早い時間からやらせてもらえるんですか？」とニヤリ。
スタッフから「ただし、月1回の放送になります」と告げられても、開始時間が早まったことの方がうれしい様子。時間が早まったが、放送回数が減るため、「引き分けぐらいですかね」と言うスタッフに対し、アインシュタイン河井は、「僕らからしたらちょい勝ちですよ」と上機嫌。＝LOVE佐々木も、「3時はみんな起きている」と声を大きく上げると、アインシュタイン稲田も、「月1回の放送で3時開始になるんだったら、3ヶ月に1回にしたら2時開始になりますか!?」と提案し、＝LOVE齋藤も「夢の2時台…」と賛同する展開となった。
また、4月からは、テレビ朝日の動画配信サービスTELASAでも、当番組のオリジナル新作がスタート。2本のペースでスピンオフを展開していく。4月11日正午から配信予定の記念すべき初回は、スペシャルトーク企画を届ける。今回ゲスト出演の＝LOVE大場花菜は、レギュラー出演の齋藤・佐々木と比較すると、アインシュタインとの接点が少ないのでは？ということで、齋藤・佐々木が、アインシュタインの2人に大場花菜の魅力をプレゼンし、改めて新曲「劇薬中毒」ならぬ『イコラブ中毒』になって頂こうという内容になっている。
大場が特技であるイラストを改めて披露。アインシュタインの2人の似顔絵の完成度に、アインシュタイン当人はもちろん、メンバーの齋藤・佐々木も「スゴイ！」を連発。さらに、大場の魅力を語っていく中で、佐々木から「花菜ちゃんの連絡が…」と今まで言えなかったエピソードまで飛び出す。
【全身ショット】美脚スラリ！かわいらしいミニスカ衣装で登場した＝LOVE
番組では、アインシュタインのと＝LOVEの齋藤樹愛羅・佐々木舞香、さらに＝LOVEのゲストメンバーが、なつかしの名作から超大作、SNSやゲーム実況で話題のタイトルまで、さまざまなゲームをプレイし、その魅力を伝える。
スタッフから「ただし、月1回の放送になります」と告げられても、開始時間が早まったことの方がうれしい様子。時間が早まったが、放送回数が減るため、「引き分けぐらいですかね」と言うスタッフに対し、アインシュタイン河井は、「僕らからしたらちょい勝ちですよ」と上機嫌。＝LOVE佐々木も、「3時はみんな起きている」と声を大きく上げると、アインシュタイン稲田も、「月1回の放送で3時開始になるんだったら、3ヶ月に1回にしたら2時開始になりますか!?」と提案し、＝LOVE齋藤も「夢の2時台…」と賛同する展開となった。
また、4月からは、テレビ朝日の動画配信サービスTELASAでも、当番組のオリジナル新作がスタート。2本のペースでスピンオフを展開していく。4月11日正午から配信予定の記念すべき初回は、スペシャルトーク企画を届ける。今回ゲスト出演の＝LOVE大場花菜は、レギュラー出演の齋藤・佐々木と比較すると、アインシュタインとの接点が少ないのでは？ということで、齋藤・佐々木が、アインシュタインの2人に大場花菜の魅力をプレゼンし、改めて新曲「劇薬中毒」ならぬ『イコラブ中毒』になって頂こうという内容になっている。
大場が特技であるイラストを改めて披露。アインシュタインの2人の似顔絵の完成度に、アインシュタイン当人はもちろん、メンバーの齋藤・佐々木も「スゴイ！」を連発。さらに、大場の魅力を語っていく中で、佐々木から「花菜ちゃんの連絡が…」と今まで言えなかったエピソードまで飛び出す。