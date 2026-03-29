◆サッカー国際親善試合 スコットランド―日本（２８日・英グラスゴー＝ハムデンパーク）

サッカー日本代表（ＦＩＦＡランク１９位）が、敵地でスコットランド代表（同３８位）と戦い、伊東純也が先制点を決めた。

０―０の後半３９分。中村が左サイドの三笘につなぎ、三笘が上がってきた鈴木淳にパスを送ると、鈴木淳が内へクロス。塩貝のポストプレーから、最後は伊東がワントラップからシュートを決めて、ようやく均衡を破った。

このゴールで伊東は第２次森保ジャパン６得点１６アシストとなり、久保（６得点１６アシスト）に並んで得点関与数でトップタイになった。

今遠征は、６月開幕の北中米Ｗ杯のメンバー発表前最後の活動となる。３１日（日本時間４月１日）のイングランド戦では主力が多く起用される見込みであることから、この試合は２０２８年ロサンゼルス五輪世代のストライカーのＦＷ後藤啓介ら、代表経験が浅い選手や当落線上の選手が多く先発。試合前時点でのスタメンの平均キャップ数は１４試合だ。他にも左太もも裏の負傷から今月復帰し、久しぶりの代表招集となったＤＦ伊藤洋輝も先発に名を連ね、ゲーム主将はＦＷ前田大然になった。

前半８分にエリア内でマクトミネイにフリーで放たれたシュートは復帰したＧＫ鈴木彩艶が左手１本で神セーブ。その後は日本が主導権を握るも、田中碧のシュートがバーに阻まれるなど何度もあった決定機を決めきれずに０―０で前半は折り返した。

後半から三笘、谷口、鈴木淳を起用し、後半１７分に堂安、中村、伊東、上田を送り出すとさらに攻勢を強める。後半３３分には初招集のＦＷ塩貝を送り出すと上田との２トップに布陣を変更し、布陣変更が先制点に結びついた。