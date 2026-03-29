◆サッカー国際親善試合 スコットランド―日本（２８日・英グラスゴー＝ハムデンパーク）

サッカー日本代表（ＦＩＦＡランク１９位）が、敵地でスコットランド代表（同３８位）と対戦した。

今回が初招集となったＦＷ塩貝健人（ウォルフスブルク）が、スコットランド戦で代表デビューを飾った。０―０の後半３３分にＭＦ藤田に代わってピッチに立つと、上田と並んで２トップの一角に立った。

２０２８年ロサンゼルス五輪世代のストライカーは、慶大１年時の２４年１月に横浜ＦＭに特別指定選手として登録され、同年４月のＧ大阪戦でＪ１デビューを果たした。同年８月に慶大を休学し、オランダ１部ＮＥＣへ完全移籍。同時に、横浜ＦＭとの特別指定選手登録を解除した。

１年目から２５試合４得点と結果を残すと、今季はよりスケールアップ。先発出場は１試合ながら、１２試合で７得点を奪い、昨年１１月から１２月末までは７戦５発とゴールを量産した。活躍が目に留まり、今年１月に現在のウォルフスブルクへ完全移籍。２月２１日のアウクスブルク戦で、欧州５大リーグ初得点も決めている。

◆塩貝 健人（しおがい・けんと）２００５年３月２６日、東京都出身。２１歳。バディＳＣ江東、横浜ＦＣジュニアユース、国学院久我山高を経て、２３年に慶大に進学。２４年１月に大学１年次ながら横浜Ｍの特別指定選手として登録されたが、同８月に解除し、慶大を休学してオランダ・ＮＥＣに完全移籍。今年１月にドイツ１部ウォルフスブルクへ加入。１８０センチ、７７キロ。利き足は右。