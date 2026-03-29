若林正恭、井ノ原快彦と貴重な交流 焼き鳥屋での“まさかの行動”にツッコミも
お笑いコンビ・オードリーの若林正恭が、28日深夜放送のニッポン放送『オードリーのオールナイトニッポン』（毎週土曜 深1：00）に出演。井ノ原快彦と仕事をともにし、その後、食事に行ったことを明かした。
【写真】200人と！サイン本お渡し会を行った若林正恭
若林は、自身のトークパートで「井ノ原（快彦）さんとお仕事が一緒だったんですよ。連絡先を交換して。オレにしては珍しく（その後）井ノ原さんとご飯を食べに行ったんですよ。焼き鳥屋さん」と告白。
井ノ原がさまざまな経験をしていることから、自身の悩みなどについても話すことができたとしつつ、その場で相方の春日俊彰に関するトークにもなり、春日が『ANN』内で自身の小説『青天』の感想を話していたことに驚いたという話をしたと紹介。
その上で「そうしたら、井ノ原さんがバッグをゴソゴソし始めて。もしかしたら、会計かなって思ったら、バッグから『青天』取り出して『サインしてください！』って。コの字のカウンターだったんだけど、びっくりして。けっこう声張っちゃって『僕が井ノ原さんにサインするなんて、あってはならないことでしょう！』って言っちゃったの。そうしたら、コの字のカウンターがドッと沸いた」と貴重な交流を打ち明けていた。
番組の模様は、放送後1週間以内は「radiko」で聞くことができる。
【写真】200人と！サイン本お渡し会を行った若林正恭
若林は、自身のトークパートで「井ノ原（快彦）さんとお仕事が一緒だったんですよ。連絡先を交換して。オレにしては珍しく（その後）井ノ原さんとご飯を食べに行ったんですよ。焼き鳥屋さん」と告白。
その上で「そうしたら、井ノ原さんがバッグをゴソゴソし始めて。もしかしたら、会計かなって思ったら、バッグから『青天』取り出して『サインしてください！』って。コの字のカウンターだったんだけど、びっくりして。けっこう声張っちゃって『僕が井ノ原さんにサインするなんて、あってはならないことでしょう！』って言っちゃったの。そうしたら、コの字のカウンターがドッと沸いた」と貴重な交流を打ち明けていた。
番組の模様は、放送後1週間以内は「radiko」で聞くことができる。