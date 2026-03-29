◆第３０回ドバイ・ワールドカップ・Ｇ１（３月２８日、メイダン競馬場・ダート２０００メートル）

坂井瑠星騎手＝栗東・矢作芳人厩舎＝騎乗で日本から参戦したフォーエバーヤング（牡５歳、栗東・矢作芳人厩舎、父リアルスティール）は惜しくも２着に敗れた。

勝ったのは米国馬のマグニチュードで勝ちタイムは２分０４秒３８、３着は英国調教馬メイダーンが入った。

昨年のこのレースでは、レース前に行われた突然の採尿検査で暗室に閉じ込められ、極端にイレ込んだ状態で３着。その後、秋には日本テレビ盃を勝つと、本場アメリカの最高峰と言われるブリーダーズＣクラシック・Ｇ１を日本馬として初めて制覇。今年２月のサウジＣ・Ｇ１で連覇を飾り、本レースに臨んでいた。

なお、フォーエバーヤングとアメリカンステージは４日に現地発の飛行機に乗り、５日に帰国する予定。

矢作調教師 「言い訳はできませんね。瑠星 （坂井騎手）も完璧に乗ってくれた。サウジからドバイまでうまく（状態面を）持ってこれたと思っていたし、昨年のような尿検査もなかったのに、結果だけがついてこなかった。１番は調教師の力不足だと思います。 レース後に （陣営で）話をして、敗因を分析したけど、現時点でドバイではパフォーマンスが落ちることを考えると馬場なのかな、と。アメリカやサウジと微妙に砂が違うし、（勝負所で）あの持ったまま上がっていくような手応えがない。昔のフォーエバーヤングを見ているような感じでした。こういう情勢だからこそ勝ちたかったですが、頑張ってくれた馬とスタッフは褒めてあげたい。本当に誇りに思います。馬は無事に揚がってきているので、今後はオーナーと相談して考えたいと思います。大輔（高柳大調教師）が勝ってくれてよかったです。お互いに鞍置きなどを手伝ったり、当日もチームJAPANとして、（日本陣営が）みんなで頑張っていた。その中で１つだったけど、勝ってくれたことは本当にうれしかったです」