森保ジャパン、押し込むも決め切れず…田中のクロスバー直撃弾も。スコットランド戦は０−０で前半終了
日本代表は３月29月、国際親善試合でスコットランド代表と敵地グラスゴーのハムデン・パークで対戦している。
今年６月に開幕するワールドカップを見据えた重要な強化試合。今シリーズは、本大会へ向けた“最終選考”の意味合いを持つ。３月シリーズの初戦の相手は、28年ぶりのW杯出場を決めたFIFAランキング38位のスコットランドだ（日本は19位）。
森保一監督率いる日本のスタメンには、GK鈴木彩艶、DF菅原由勢、瀬古歩夢、渡辺剛、伊藤洋輝、MF／FW藤田譲瑠チマ、鈴木唯人、前田大然、田中碧、佐野航大、後藤啓介が名を連ねた。
日本は立ち上がりからハイプレスをかけてコースを限定し、蹴らせてボールを回収。攻勢に出ると、５分には右サイドの菅原がクロスを供給。これに反応した前田の右足のシュートはミートできず。
するとさっそく相手に決定機を与える。８分、ジョン・マギンの右サイドからのクロスに反応したスコット・マクトミネイにシュートを打たれる。これはGK鈴木が左手一本で防ぐ。
攻守が激しく入れ替わる展開のなかで、10分に藤田が遠い位置から放った強烈なミドルシュートはGKの正面に。徐々にボールを握る時間が続くが、引いて守る相手に対し、思うようにフィニッシュまで持ち込めない時間が続く。
伊藤が最終ラインから左サイドの裏のスペースに高精度のパスを何度も入れる。しかし、相手DFのカバーが速く、前田にはつながらない。
29分には、１トップの後藤のポストプレーから佐野航が右足のミドル。これもコースが甘く、得点とはならず。
37分にはビッグチャンス。右サイドからのテンポの良い繋ぎでゴール前に進入し、田中が放ったシュートは惜しくもクロスバーに直撃する。
主導権を握るが１点が遠く、０−０で前半を終えた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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今年６月に開幕するワールドカップを見据えた重要な強化試合。今シリーズは、本大会へ向けた“最終選考”の意味合いを持つ。３月シリーズの初戦の相手は、28年ぶりのW杯出場を決めたFIFAランキング38位のスコットランドだ（日本は19位）。
森保一監督率いる日本のスタメンには、GK鈴木彩艶、DF菅原由勢、瀬古歩夢、渡辺剛、伊藤洋輝、MF／FW藤田譲瑠チマ、鈴木唯人、前田大然、田中碧、佐野航大、後藤啓介が名を連ねた。
日本は立ち上がりからハイプレスをかけてコースを限定し、蹴らせてボールを回収。攻勢に出ると、５分には右サイドの菅原がクロスを供給。これに反応した前田の右足のシュートはミートできず。
攻守が激しく入れ替わる展開のなかで、10分に藤田が遠い位置から放った強烈なミドルシュートはGKの正面に。徐々にボールを握る時間が続くが、引いて守る相手に対し、思うようにフィニッシュまで持ち込めない時間が続く。
伊藤が最終ラインから左サイドの裏のスペースに高精度のパスを何度も入れる。しかし、相手DFのカバーが速く、前田にはつながらない。
29分には、１トップの後藤のポストプレーから佐野航が右足のミドル。これもコースが甘く、得点とはならず。
37分にはビッグチャンス。右サイドからのテンポの良い繋ぎでゴール前に進入し、田中が放ったシュートは惜しくもクロスバーに直撃する。
主導権を握るが１点が遠く、０−０で前半を終えた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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