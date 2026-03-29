◆国際親善試合 スコットランド―日本（２９日、スコットランド・グラスゴー）

ＦＩＦＡランク１９位の日本は、敵地で同３８位のスコットランドと対戦し、前半をスコアレスで折り返した。

今遠征は、６月開幕の北中米Ｗ杯のメンバー発表前最後の活動となる。３１日（日本時間４月１日）のイングランド戦では主力が多く起用される見込みであることから、この試合は２０２８年ロサンゼルス五輪世代のストライカーのＦＷ後藤啓介ら、代表経験が浅い選手や当落線上の選手が多く先発。試合前時点でのスタメンの平均キャップ数は１４試合だ。他にも左太腿裏の負傷から今月復帰し、久しぶりの代表招集となったＤＦ伊藤洋輝も先発に名を連ね、ゲーム主将はＦＷ前田大然になった。

４―２―３―１の布陣を敷いたスコットランドに前半８分、決定機を作られたが、日本の守護神が防いだ。ＭＦマッギンが右クロスを送ると、中に入ってきたトップ下のＭＦマクトミネイがフリーでシュート。近距離でのシュートにもかかわらず、ＧＫ鈴木彩艶が好セーブを見せて、ピンチをしのいだ。

日本は序盤からハイプレスを仕掛け、積極的に相手ゴールに迫っていったが、前半は得点なし。前半３８分には崩しから最後はＭＦ田中碧がシュートを放つ好機を作ったが、バーに直撃。同４２分にはショートカウンターからＭＦ鈴木唯人が右足を振り抜いたが、相手ＧＫの正面に飛んだ。

スコットランドとは過去３度日本のホームで対戦し１勝２分負けなしで、失点はゼロ。欧州予選を勝ち抜いて１９９８年大会以来７大会ぶりのＷ杯出場を決めた勢いある相手を無失点に抑え、Ｗ杯に向けた最終段階の戦いで勝利し弾みをつけたい。