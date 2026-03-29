日本から唯一参戦

海外競馬のG1・ドバイワールドカップが28日（日本時間29日）、メイダン・ダート2000メートルで争われ、日本から参戦したフォーエバーヤング（牡5、矢作）は2着に敗れた。昨年3着のリベンジはならず、史上初めて同一年のサウジカップ、ドバイワールドカップの連勝に届かなかった。マグニチュード（米国）が制した。

フォーエバーヤングは2番手を追走。後は前をとらえるだけだったが、逃げたマグニチュードが粘りに粘った。坂井瑠星のムチに応えてラストに追い上げたものの、わずかに届かなかった。

昨年は、世界最高峰の米国G1・ブリーダーズカップクラシックを日本馬として初めて制した。中央での出走はなかったものの2025年の年度代表馬に輝くと、今年初戦のサウジカップで連覇を達成。昨年3着だったドバイワールドカップでリベンジを狙ったが、米国の伏兵に屈した。

中継したABEMAにはオーナーの藤田晋氏が出演。「縁がないタイトルなのかな…」とショックを隠せなかった。今後のレースについては、「何も決まっていない。矢作先生と話し合って決めたい」と話した。

同オーナーは「今年で引退の予定」とし、「負けるともう1回っていう気に。去年3着、今年2着なので。来年行ったら1着になるかもって考えちゃうかも」とコメント。その上で「まだ放心していて、これといったコメントが出てこない」と言葉を絞り出した。



（THE ANSWER編集部）