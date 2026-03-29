「腕章、あれだけで変わってくる」レジェンド中山雅史、地元＆キャプテン前田大然に期待！フレッシュな森保Jへ「これでもかっていうぐらいに自分を出して」
現地３月28日、森保ジャパンは敵地グラスゴーでスコットランド代表と対戦。先発には20歳の後藤啓介らフレッシュな面々が並ぶ。
『U-NEXT』の中継で解説を務める中山雅史氏は、「どんなプレーを出してくれるのかっていうところですよね。これでもかっていうぐらいに自分を出してもらいたいし、それがチームの勝利のためのものであってほしいですね」と期待を寄せた。
ゲームキャプテンを務めるのは、地元セルティックで活躍する前田大然。58歳のレジェンドは「前田大然選手、初めてですよね、キャプテンね。あのちょっとした腕章、あれだけで変わってくるんですよね。代表でのキャプテンということで、よりここに対する思いが強くなって、プレーもキレキレ見せてもらいたいですね」と力を込めた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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『U-NEXT』の中継で解説を務める中山雅史氏は、「どんなプレーを出してくれるのかっていうところですよね。これでもかっていうぐらいに自分を出してもらいたいし、それがチームの勝利のためのものであってほしいですね」と期待を寄せた。
ゲームキャプテンを務めるのは、地元セルティックで活躍する前田大然。58歳のレジェンドは「前田大然選手、初めてですよね、キャプテンね。あのちょっとした腕章、あれだけで変わってくるんですよね。代表でのキャプテンということで、よりここに対する思いが強くなって、プレーもキレキレ見せてもらいたいですね」と力を込めた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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